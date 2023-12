LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: riaccendere la fiamma per scacciare la crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Barcellona e Olimpia Milano, valida come match della quattordicesima giornata dell’Eurolega, con palla a due alle 20.30..

L’EA7 Emporio Armani Milano è reduce da tre sconfitte in Eurolega e attualmente è al sedicesimo posto in classifica, con solo quattro successi sin qui. Dall’altro lato, invece, i padroni di casa del Barcellona sono secondi in classifica, con 10 vittorie e 3 ko nel Vecchio Continente, e con quattro successi negli ultimi 5 turni.

L’avvio di stagione della squadra di Ettore Messina è stato sin qui a dir poco difficile, con l’esclusione di Kevin Pangos dal progetto, l’infortunio di Billy Baron e, ora, anche quello di Nikola Mirotic e quello di Maodo Lo, che ha creato una vera e propria emergenza playmaker. Se a ciò si aggiungono i blackout in quasi tutte le partite, le polemiche del coach in conferenza stampa e le voci di dimissioni che si sono rincorse nelle ultime settimane è chiaro che Milano non arriva in Spagna con i favori dei pronostici. Saprà ribaltarli o sarà l’ennesima delusione di questo anno?

La sfida tra Barcellona e Milano inizierà alle ore 20.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credits: Ciamillo