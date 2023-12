LIVE Biathlon, Sprint Lenzerheide 2023 in DIRETTA: tutti contro i norvegesi, azzurri per la top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Bungiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza sprint maschile di Coppa del Mondo 2023-24 di biathlon, da Lenzerheide (Svizzera).

E’ il momento della tappa cosiddetta pre-Mondiali per il circuito mondiale di biathlon, che si sposta a Lenzerheide. Nell’ultima sprint disputata, si è imposto un Tarjei Bø, che sembra ormai aver sconfitto le leggi del tempo ottenendo la settima vittoria in una sprint valida per la Coppa del Mondo. A completare la doppietta il giorno seguente ci ha pensato il fratellino Johannes Thingnes, che si è imposto nell’inseguimento e poi insieme hanno vinto anche la staffetta. Tra gli avversari, si è chiamato fuori causa Covid, Sebastian Samuelsson, l’uomo più in forma sugli sci della prima tappa di CdM.

Difficile che la vittoria non arrivi dai sette norvegesi, che avranno la possibilità di partecipare alla mass start di domenica in massa, visto che sono tutti nei primi 10 della classifica generale di Coppa. Dopo questa tappa però, verrà meno il pettorale “nominale” di Endre Stroemsheim, e allora sarà bagarre più assoluta. Gli azzurri possono sicuramente essere considerati outsider, di lusso magari Tommaso Giacomel, che a Hochfilzen ha trovato il primo zero in una sprint che però non gli è valso il podio, poiché il livello della competizione è stato molto alto e davanti aveva solo fenomeni. Didier Bionaz e Lukas Hofer sono nei primi 20 della Generale e l’obiettivo è quello di assicurarsi la presenza nella Mass con una gara solida, magari nelle prime 15 posizioni (basterebbe un piazzamento nei 25 per la Mass start). presenti anche Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della sprint maschile di Lenzerheide, tappa cosiddetta pre-Mondiali, che prenderà il via alle 14.15.

Foto: LaPresse