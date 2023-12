LIVE Sci di fondo, Sprint Trondheim 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca il riscatto in tecnica libera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Trondheim (Norvegia), che apre la quarta tappa della la Coppa del Mondo 2023-2024.Prosegue questo weekend il lungo tour de force nordico della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, che si sposta dalla Svezia alla Norvegia ed in particolare a Trondheim per la quarta tappa della stagione. La località scandinava ospiterà da oggi a domenica 17 dicembre tre competizioni individuali per genere: una sprint in tecnica libera, uno skiathlon di 20 km ed infine una 10 km in tecnica classica con partenza a intervalli.

Il cliché è sempre lo stesso. Per la gara maschile i grandi favoriti, oggi a maggior ragione, sono i norvegesi, che hanno piazzato tantissimi atleti nelle prime posizioni nelle prime gare in stagione e sulla neve di casa vorranno essere ancora più protagonisti del solito con Johannes Hoesfjot Klaebo ed Erik Valnes super favoriti per la gara odierna. In campo femminile, invece, è atteso il solito dominio svedese anche se le statunitensi, in particolare Diggins, e le norvegesi, con Skistad su tutte, possono tentare di rovinare la festa a Ribom, fin qui dominatrice delle sprint, e compagne.

Saranno dieci gli atleti azzurri impegnati nella futura sede dei Campionati Mondiali di sci nordico 2025, grazie al rientro in gruppo dopo l’infortunio di Michael Hellweger. Quest’ultimo si aggiunge dunque al gruppo che aveva preso parte ai primi appuntamenti del circuito maggiore, confermato in blocco dal responsabile tecnico Markus Cramer. Oltre a Hellweger, verranno schierati anche Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Elia Barp e Simone Daprà. C’è voglia di riscatto soprattutto per Federico Pellegrino dopo la mancata qualificazione ai quarti di finale della sprint in classico della scorsa settimana a Oestersund. La squadra verrà completata dai tecnici Paolo Riva, Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella, Claudio Consagra, Ronald Carrara, Pietro Valorz, Marco Brocard e Giovanni Caola.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Trondheim (Norvegia), che apre la quarta tappa della la Coppa del Mondo 2023-2024: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con le qualificazioni. Dalle 12.30 la fase finale. Buon divertimento!

Foto: Pentaphoto