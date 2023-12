LIVE Sci alpino, Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera della Val d’Isère (Francia), che sarà anche l’unico allenamento (visto la cancellazione del training di ieri) in previsione del weekend dedicato alle discipline veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Ieri non si è potuto svolgere la prova per permettere agli organizzatori di lavorare sulla pista dopo la tanta neve caduta, oggi per disputare la discesa è obbligatorio scendere in pista.

Si torna dopo un anno di assenza nella località transalpina della Savoia, dove si gareggerà sulla “Oreiller-Killy” come da tradizione per il settore femminile. Un pendio assai gradito da Sofia Goggia, che sabato sarà al via della discesa libera, per la prima volta dopo tempo immemore, senza il pettorale rosso. L’azzurra potrà usufruire, come tutte le altre dal resto, di una sola prova cronometrata; e dopo un anno di assenza della pista potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione. La squadra azzurra andrà come sempre all’attacco, con tra le altre una Federica Brignone che sta sciando come forse mai in carriera aveva fatto. Il tracciato in alto è un lungo piano, ma sia in mezzo che negli ultimi settori ci sono delle curve da velocita pura da tracciare, e le italiane qui potrebbero fare una grande differenza.

Non sarà al via in discesa Mikaela Shiffrin, vincitrice della prima gara di specialità in stagione il fine settimana scorso. La fuoriclasse americana raggiungerà la Val d’Isère solo per il superG, prima di spostarsi a Courchevel per lo slalom infra settimana. Le avversario però non mancano di certo. Tra chi bisognerà guardare con attenzione c’è sicuramente l’austriaca Cornelia Huetter, quarta nel primo appuntamento stagionale. Il Wunderteam ha perso per infortunio una lanciata Nina Ortlieb, ma con il ritorno del vecchio allenatore tutta la squadra è attesa ad un passo in avanti. In casa Svizzera c’è sete di rivincita dopo un weekend un attimo sotto le aspettative. Corinne Suter deve ritrovare la miglior condizione, Lara Gut-Behrami vuole tornare alla vittoria. Tra le altre attenzione alla slovena Ilka Stuhec.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo e unico training verso la discesa libera femminile della Val d’Isère (Francia), in programma sabato in un weekend che prevede anche un superG (domenica), il tutto valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Lo start della prova è previsto per le 10.30. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: LaPresse