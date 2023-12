LIVE Slovenia-Italia calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocano una fetta di qualificazione al Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Slovenia-Italia, match valevole per la quinta giornata del girone D nella Elite Round per le qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 che si terranno in Uzbekistan. Sfida fondamentale per il cammino della formazione di Massimiliano Bellarte, che sfiderà i rivali diretti per la seconda posizione nel girone, la quale potrebbe garantire un posto al playoff del prossimo aprile.

Dopo i primi quattro incontri, l’Italia è seconda a -3 dalla Spagna, prima a quota 10 punti. Staccata di tre lunghezze dagli azzurri, troviamo la Slovenia, mentre chiude la classifica la Repubblica Ceca già eliminata. Raggiungere il primo posto sarà complicato, e le poche speranze di raggiungerlo sono aggrappate alla sfida odierna: con un successo, l’Italia sarà matematicamente seconda e poi potrebbe provare ad agguantare la vetta della classifica nell’ultima sfida del girone con la Spagna.

A prescindere dall’eventuale esito positivo nel match con gli iberici, però, la partita di oggi ha un’altra importante valenza, considerando che non tutte le seconde classificate dei cinque gironi dell’Elite Round prenderanno parte ai playoff: la squadra che avrà collezionato meno punti al termine della sesta giornata, non sarà al via degli spareggi di aprile, e dovrà abbandonare i sogni di raggiungere l’Uzbekistan. Proprio per questo, l’Italia non può permettersi una sconfitta, la quale potrebbe lasciare gli azzurri in una situazione non semplice da cui tirarsi fuori sarebbe difficile.

Slovenia-Italia, valevole per la quinta giornata del girone D della Elite Round per le qualificazioni ai Mondiali del 2024 in programma in Uzbekistan, con il via del match programmato per le 18.30 alla Tivoli Hall di Lubiana.

Foto: Divisione Calcio a 5