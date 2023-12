LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2023 in DIRETTA: Kilde favorito, l’Italia si affida a Casse

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, primo appuntamento di specialità stagionale valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Dopo la discesa sprint di ieri vinta a sorpresa dall’americano Bryce Bennett, si partirà dallo stesso cancelletto oggi per una nuova spettacolare gara sulla Saslong.

La Val Gardena non delude mai, con sorprese e gare che si decino per pochi centesimi ogni anno. In attesa della discesa completa di domani, oggi va in scena il SuperG, dove i favoriti sono gli stessi di ieri. Il duello per la vittoria sarà presumibilmente tra il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e lo svizzero Marco Odermatt, che nella prima discesa però si sono visti rovinare la festa dall’americano Bennett. Sulla Saslong la gara non è mai finita finché non è arrivato al traguardo l’ultimo a partire, con lo spettacolo sempre assicurato. C’è da fare attenzione ai francesi, con Allegre e Baillet in top-10 ieri e un Sarrazyn che in superG può fare benissimo; oltre ovviamente alla gara di Alexis Pinturault. Poi i nomi sono i soliti noti: il canadese James Crawford e l’austriaco Vincent Kriechmayr per citarne due, ma sono in tanti che possono far saltare il banco.

In casa Italia colui che dovrebbe prendersi sulle spalle la squadra è Mattia Casse, che ben si adatta al supergigante e gradisce questa pista. La discesa di ieri è stata tutto sommato positiva per i colori azzurri, con Dominik Paris come migliore (11°) a precedere proprio Casse e il redivivo Christof Innerhofer. ‘Domme’ potrebbe pagare un po’ di più gli spazi più stretti di oggi, mentre sia Mattia che Innerhofer con la gara perfetta possono puntare al podio. Chi può essere protagonista è Florian Schieder, che gareggia vicino casa e vuole fare l’exploit. Al cancelletto con la tuta azzurra ci saranno anche Giovanni Franzoni e Giovanni Borsotti, non partiti in discesa, con soprattutto grande attesa per il ritorno del classe 2001 di Manerba dopo l’infortunio patito lo scorso gennaio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Secondo giorno di gare sulla Saslong, si stringono un po’ gli spazi ma le emozioni sono garantite. L’inizio della gara, così come ieri, è previsto per le 11.45. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: LaPresse