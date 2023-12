Sport in tv oggi (venerdì 1° dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 1° dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 1° dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° dicembre

03.20 Snowboard, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): qualificazioni Big Air femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

05.40 Snowboard, Coppa del Mondo a Pechino: qualificazioni Big Air maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Skeleton, Coppa Europa a Bludenz: gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Lillehammer: Provisional Round Gundersen Norman Hill uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Bob, Coppa Europa a Lillehammer: bob a due maschile e monobob femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Skeleton, Coppa Europa a Bludenz: gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer: Gundersen Norman Hill HS98 – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.10 Combinata nordica femminile, Coppa del Mondo a Lillehammer: 5 km sci di fondo – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo a Oestersund: Sprint femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.13 Speed skating, Coppa del Mondo a Stavanger: prima giornata – Diretta streaming dalle 19.55 su eurosport.it, Discovery+.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer: qualificazioni uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek: discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer: qualificazioni femminile – Nessuna copertura tv/streaming.