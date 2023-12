LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: Lisa Vittozzi ci riprova, Wierer cerca il colpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oestersund, gara di apertura della seconda tappa di Coppa del Mondo femminile 2023-2024. Dopo la vittoria di Lisa Vittozzi nell’individuale della scorsa settimana, oggi è il giorno della prima sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che amano particolarmente. La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. D’altronde, parliamo di una “grande classica”. Entrata nel calendario del massimo circuito rosa a partire dal 1988-89, la capitale dello Jämtland si è tramutata in un appuntamento fisso a partire dal III millennio, organizzando peraltro due Mondiali (2008, 2019).

L’assenza di Lisa Vittozzi nella staffetta di mercoledì si è fatta sentire e l’Italia, che al completo sarebbe partita per vincere o comunque per puntare al podio, si è dovuta accontentare dell’ottavo posto a causa dei troppi errori al poligono. Le azzurre vogliono tornare protagoniste nella seconda gara individuale della stagiuone. Per l’Italia, oltre a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, saranno al via Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler. Wierer è l’atleta che per più volte ha saputo vincere a Oestersund, ben cinque, esattamente come la norvegese Tora Berger.

Nutrita la batterria delle grandi favorite con le tedesche che vorranno confermare quanto di buono mostrato nella prima settimana di gare e francesi e norvegesi che puntano al podio. Da tenere d’occhio ovviamente la transalpina Julia Simon ma anche Justine Braisaz che su queste nevi ha già vinto. Tra coloro che hanno fatto centro a Oestersund al via c’è anche la norvegese Ingrid Land Tandrevold e l’austriaca Lisa Theresa Hauser.

Foto Lapresse