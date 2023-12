LIVE America’s Cup, preliminari Jeddah 2023 in DIRETTA: Luna Rossa prosegue la caccia alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di regate preliminari alla America’s Cup 2024. Nelle acque di Jeddah (Arabia Saudita) spazio ad altre tre gare di flotta dopo le emozioni di ieri. Luna Rossa prova a rafforzare la propria seconda posizione dopo lo splendido successo di gara-3.

L’equipaggio italiano, a margine di due difficoltose partenze, ha sconfitto la concorrenza nella terza regata di flotta rifilando distacchi abissali con oltre due minuti inflitti ad Orient Express (seconda). In classifica generale Luna Rossa è seconda dietro Team New Zeland. I Kiwi, parsi insuperabili dopo le prime due gare, sono incappati in una difficoltosa gara-3, chiusa soltanto al quinto posto. Ruggero Tita e compagni devono marcare stretto Ineos Britannia ed Alinghi. Britannici ed elvetici sono terzi a sole tre lunghezze dal team italiano nella corsa al match race finale.

La seconda giornata di regate preliminari alla America’s Cup 2024 di Jeddah inizierà alle 11.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport e Mediaset 20, ed in streaming su Sky GO, NOW e Mediaset Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento.

