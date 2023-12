LIVE Spagna-Italia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre a testa alta contro le campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata della Nations League femminile 2023-2024. Le azzurre affrontano le campionesse del mondo in carica all'”Estadio Municipal de Pasarón” di Pontevedra.

Penultima giornata della fase a gironi di Nations League per l’Italia del commissario tecnico Andrea Soncin, le azzurre affrontano la proibitiva trasferta iberica andando a caccia di punti necessari per scongiurare la retrocessione in Lega B. Con quattro punti l’Italia occupa infatti il terzo posto del girone 4 comandato dalla Spagna a 12, seguita dalla Svezia a 7 e chiuso dalla Svizzera ferma a 0.

L’ultima del girone retrocederà direttamente in Lega B mentre le terze classificate di ciascun raggruppamento della Lega A disputeranno dei play-off contro le seconde dei gruppi della Lega B. Le vincenti dei play-off parteciperanno alla Lega A nelle qualificazioni all’europeo 2025 mentre le perdenti parteciperanno alla Lega B. Dopo la Spagna le azzurre torneranno in campo il 5 dicembre a Parma per l’ultima gara del girone con avversario la Svizzera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Italia, quinta giornata del girone 4 della UEFA Women’s Nations League 2023-2024. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.30 all'”Estadio Municipal de Pasaròn” di Pontevedra. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

