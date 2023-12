“Saranno Campioni”: Fabian Lantschner, un nome nuovo per lo snowboard alpino

La squadra azzurra dello snowboard alpino, soprattutto al maschile, può essere considerata come un autentico “Dream Team” della disciplina. Nomi del calibro di Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini rendono l’idea della profondità che l’Italia ha in questo settore, per la gioia del direttore tecnico Cesare Pisoni, e che forse nessun altro Paese può vantare.

Nonostante ciò, il Bel Paese continua a sfornare giovani talenti dal grande futuro, che saranno, entro breve termine, i ricambi generazionali di molti atleti in età avanzata (come “Rollo” Fischnaller), e che probabilmente appenderanno la tavola al chiodo dopo le Olimpiadi Invernali casalinghe di Milano-Cortina 2026. Sicuramente, tra questi ricambi, troveremo il nome di Fabian Lantschner.

Nato il 16 marzo 2002, bolzanino, Lantschner è attualmente tesserato per il C.S. Carabinieri (sezione sci). In questa stagione agonistica fa parte del gruppo azzurro di Coppa Europa di parallelo, seguito dagli allenatori Alessio Amorth e Cristiano Algeri, anche se ha già esordito in alcune gare di Coppa del Mondo con la Nazionale maggiore, come accaduto nelle tappe italiane di inizio stagione.

Il 21enne è esploso durante la stagione 2021-2022, con diversi piazzamenti di prestigio sempre nel circuito di Coppa Europa, ma soprattutto con due splendidi podi ai Campionati Mondiali junior di parallelo, disputati sulle nevi casalinghe di Chiesa Valmalenco.

Dopo un deludente 26° posto nel PGS, nei giorni successivi è arrivata una fenomenale doppietta d’argento: la prima nello slalom parallelo maschile, piazzandosi alle spalle del canadese Ben Heldman, mentre il bronzo è finito al collo del bulgaro Tervel.

Dopo 24 ore, ecco il secondo metallo argentato nel parallelo a squadre miste (assieme ad Elisa Fava), arrendendosi solamente in finale al Giappone, che schierava la giovanissima fuoriclasse Tsubaki Miki, già capace di salire sul podio della Coppa del Mondo assoluta.

Nella successiva stagione 2022-2023, il bolzanino ha addirittura sfiorato la conquista della Coppa Europa, finendo secondo in classifica generale alle spalle dell’austriaco Christoph Karner. Grazie al suo piazzamento, oltre a quello di Mike Santuari (terzo nella generale), il Bel Paese ha potuto guadagnare due posti nominali in più da schierare nell’attuale Coppa del Mondo assoluta.

Siamo dunque in presenza di un potenziale fuoriclasse, che sta muovendo i suoi primi passi nel circuito maggiore, in una disciplina dove contano tantissimo l’esperienza e l’acquisire consapevolezza in maniera graduale, per un futuro da protagonista.

Maurizio Contino

Foto: LaPresse

