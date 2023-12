Tournée 4 Trampolini, gara Oberstdorf: orari, programma, tv, streaming, startlist

Dopo le qualificazioni odierne, entra nel vivo domani la tappa inaugurale della Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024 con la gara di Oberstdorf. L’impianto tedesco è pronto ad ospitare il primo atto della 72ma Vierschanzentournee, in cui tutti i big si daranno battaglia per iscriversi alla corsa per la conquista dell’Aquila d’Oro.

La Germania padrona di casa sogna in grande con Andreas Wellinger e Karl Geiger, candidati al podio e alla vittoria dopo aver occupato le prime due posizioni in qualificazione, ma non sarà semplice battere la concorrenza guidata dall’austriaco Stefan Kraft (pettorale giallo di leader della generale in Coppa del Mondo) e dal fenomeno giapponese Ryoyu Kobayashi.

In casa Italia c’è grande soddisfazione per aver raggiunto l’obiettivo della qualificazione a Oberstdorf con quattro atleti su quattro, tuttavia bisognerà alzare ulteriormente l’asticella in gara per accedere alla seconda serie ed entrare in zona punti. Purtroppo gli accoppiamenti del KO System non sono favorevoli e servirà una grande prestazione per sperare in ogni caso nel ripescaggio.

La gara di Oberstdorf verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima competizione valida per la Tournée 2023-2024.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OBERSTDORF

Venerdì 29 dicembre

Ore 17.15 gara Tournée 4 Trampolini a Oberstdorf (Germania) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now, per gli abbonati.

STARTLIST GARA OBERSTDORF

Clicca qui per vedere la startlist e tutti gli scontri diretti della prima serie di gara a Oberstdorf.

Foto: Lapresse

