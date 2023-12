Tour de Ski 2024, Dobbiaco maschile. La sprint a skating fu preda di Federico Pellegrino nel 2015...

Il Tour de Ski 2023-24 prenderà il via da Dobbiaco. La località altoatesina è una di quelle che ha ospitato più tappe nella storia dell’evento multi stage per antonomasia. In generale, si contano la bellezza di 30 gare di primo livello disputate a partire dal 1993, venticinque delle quali andate in scena dal 2010 in poi.

C’è però un’unica vittoria dell’Italia. Il successo è stato arpionato da Federico Pellegrino nella sprint a skating del 19 dicembre 2015. Si contano solamente altri due podi azzurri. Uno centrato da Silvio Fauner, secondo nell’inseguimento a tecnica libera del dicembre 1993, l’altro artigliato dallo stesso Pellegrino, terzo nella sprint in passo pattinato del febbraio 2023.

Le gare programmate dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 sono tre. Si parte con una sprint a skating (sabato); si passa poi a una 10 km in alternato contro il cronometro (San Silvestro); si conclude con un inseguimento di 20 km a tecnica libera (Capodanno).

DOBBIACO (UOMINI) – I RISULTATI DEL 2023

Sprint TL

1) Klæbo – 2) Taugbøl – 3) Pellegrino

10 km TL

1) Golberg – 2) Krüger – 3) Klæbo

DOBBIACO MASCHILE

I PRECEDENTI SIGNIFICATIVI

Sprint TL (Tutti i precedenti)

2011 : 1) Kershaw – 2) Cologna D. – 3) Northug P.

2012 : 1) Morilov – 2) Northug P. – 3) Cologna D.

2014 : 1) Hattestad – 2) Brandsdal – 3) Wenzl

2015 : 1) Pellegrino – 2) Hamilton – 3) Young

2017 : 1) Skar – 2) Hamilton – 3) Klæbo

2018 : 1) Klæbo – 2) Jouve – 3) Chanavat

2023 : 1) Klæbo – 2) Taugbøl – 3) Pellegrino

10 km TC (Tutti i precedenti)

1993 : 1) Smirnov – 2) Isometsä – 3) Sivertsen

2010 : 1) Rickardsson – 2) Bauer – 3) Northug P.

2015 : 1) Poltoranin – 2) Belov – 3) Sundby

25 km TL (Handicap Start)

2015 : 1) Northug – 2) Halfvarsson – 3) Belov

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...