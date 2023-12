Perugia-Ahmedabad Defenders oggi in tv, orario Mondiale per club volley 2023: dove vederla, programma, streaming

Oggi venerdì 8 dicembre (ore 16.00) si gioca Perugia-Ahmedabad Defenders, incontro valido per la seconda giornata del gruppo B del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils chiuderanno la propria avventura nella fase a gironi a Bangalore (India), fronteggiando i padroni di casa. Una vittoria darebbe alla banda di Lorenzetti il primo posto nel girone e la qualificazione in semifinale.

Perugia ha vinto e convinto nell’esordio di ieri contro i brasiliani del Minas. Se nell’altro girone la situazione è quanto mai intricata per “colpa” dei sorprendenti Suntory Sunbirds in quella del gruppo della squadra italiana è delineata: la vittoria di un set e Perugia è certa del primo posto. A trascinare la super squadra umbra saranno i solito uomini: il palleggiatore Simone Giannelli governerà le manovre affidandosi soprattutto allo schiacciatore Kamil Semeniuk, all’opposto Wassim Ben Tara e al martello Oleh Plotnytskyi.

L’Ahmedabad Defenders è la squadra padrona di casa del torneo, e senza dubbio quella meno conosciuta nella pallavolo internazionale. Gli indiani hanno giocato la loro prima partita ufficiale all’esordio nel torneo (persa nettamente 3-0), dopo che era ferma da marzo quando si sono laureati campioni dell’India battendo 3-2 proprio la formazione di Bangalore, i Bengaluru Torpedoes. In cabina di regia agisce Muthusamy Appavu, mentre l’opposto titolare è Ramaswamy Angamuthu. Il miglior giocatore nella prima sfida per i Defenders è stato lo schiacciatore Amit Balwan Singh con i suoi 12 punti a referto. L’Ahmedabad non dovrebbe creare problemi a Perugia, che deve solo tenere un pizzico di concentrazione per archiviare la pratica senza fare troppa fatica per concentrarsi sulla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Ahmedabad Defenders, match valido per la seconda giornata della fase a gruppi del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World Tv, non ci saranno dirette televisive ma noi di OA Sport vi offriremo la Diretta Live testuale.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY OGGI

Venerdì 8 dicembre

Ore 16.00 Sir Susa Vim Perugia vs Ahmedabad Defenders

PROGRAMMA PERUGIA-AHMEDABAD DEFENDERS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini