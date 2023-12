Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto trionfa alle Finali Grand Prix 2023 di Pechino

Arriva finalmente la prima vittoria per Kaori Sakamoto in una Finale del Grand Prix di pattinaggio di figura. La maestosa atleta giapponese dopo svariati tentativi si è imposta con margine nell’ultimo atto di Pechino, confermando la leadership già conquistata ampiamente nello short program.

Seppur viziando la sua prova con un errore, ovvero uno step out nel triplo flip che non le ha concesso di completare la combinazione, il fenomeno del Sol Levante ha atterrato due doppi axel e sei salti tripli, sfoggiando manifesta superiorità nelle componenti del programma e staccando di oltre ventidue punti di distanza rispetto alle inseguitrici.

Nello specifico infatti Sakamoto ha guadagnato (75.04, 73.31) 225.703, score lontanissimo rispetto ai 130.11 (61.73, 63.38) per 203.36 di Loena Hendrickx, a questo giro in difficoltà ma in grado di difendere la posizione grazie a vantaggio del segmento breve. Grande exploit invece di Hana Yoshida, oggi artefice del miglior riscontro tecnico per via di un layout congegnato da otto tripli tra cui un buon triplo axel premiato con 142.51 (78.14, 64.37) per 203.16, punteggio valido per la terza posizione.

Non riesce il miracolo infine ad Isabeu Levito che, seppur con un libero importante, si è dovuta accontentare della quarta piazza con 135.33 (68.42, 66.91) 191.86.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Live Photo Sport