Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi alle Finali Grand Prix! Libero meraviglioso per gli azzuri

Una poesia. Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno conquistato per la prima volta in carriera la seconda posizione in occasione delle Finali Grand Prix 2023 di pattinaggio di figura. I danzatori, dopo un free program vicino al capolavoro, hanno confermato la piazza già conquistata nella rhythm dance, certificando nel primo scontro diretto la gerarchia vista nell’ultima edizione dei Campionati Mondiali. Non si arresta dunque la corsa eccezionale dei due veterani della Nazionale, arrivati a tredici podi consecutivi nella rassegna itinerante tra tappe di qualificazione e ultimi atti.

Una danza libera a dir poco incantevole quella proposta dalla coppia azzurra, mai come in questa stagione a proprio agio con delle musiche, tratte dalla “Teoria del tutto“, che risaltano a pieno tutte le loro migliori caratteristiche. Sul ghiaccio cinese gli azzurri hanno enfatizzato ogni proprio passo, disegnato in profondità ogni filo e realizzato tutti gli elementi pianificati con una qualità di esecuzione a dir poco impressionante. Da standing ovation il sollevamento curve combinato con quello rotazionale (livello 4), elemento che ha portato in doto quasi quindici punti, così come la sequenza di twizzles (livello 4), la difficilissima sequenza di passi a cerchio (livello 3) e l’originale sollevamento stazionario finale (livello 4)

Guadagnando un GOE alto anche sugli altri elementi non a chiamata gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono attestati in zona 129.69 (72.93, 56.76) per 215.51, nuovo primato stagionale, staccando di due punti i competitivi canadesi Piper Gilles-Paul Poirier, piazzatisi sul gradino più basso del podio con 128.41 (71.91, 56.60) per 213.58. Lontani poi i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, quarti classificati anche nel segmento lungo chiudendo in 126.03 (70.67, 55.36) per 202.27 ed evidenziando così la grande anomalia dell’exploit registrato all’NHK Trophy 2023.

A vincere con grande margine sono stati poi i Campioni del Mondo in carica Madison Chock-Evan Bates, autori di un libero da 132.46 (74.74, 57.72) per 221.61, nuovo sesason best.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: LaPresse