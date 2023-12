Ordine d’arrivo sci alpino, risultati e classifica gigante Val d’Isere 2023: Odermat vince, podio da Andorra. Rimonta di Vinatzer

Marco Odermatt ha vinto il gigante maschile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse svizzero si è imposto sulle nevi francesi con il tempo complessivo di 2:13.93. L’elvetico ha siglato il miglior tempo nella prima manche, nella seconda ha commesso qualche errore ma è riuscito a trionfare con addirittura 98 centesimi di vantaggio sull’astriaco Marco Schwarz. Enorme sorpresa da Andorra per merito di Joan Verdu, che con il pettorale numero 19 è riuscito a conquistare uno storico terzo posto con un ritardo di 1.32 dalla vetta.

Il croato Filip Zubcic e il francese Alexis Pinturault restano giù dal podio, precendeo lo svizzero Loic Meillard e lo sloveno Zan Kranjec. Il norvegese Henrik Kristoffersen si è fermato in ottava posizione, perdendo ben sei piazze rispetto alla prima manche. Il nostro Alex Vinatzer ha recuperato ben undici posizioni e ha concluso 14mo, appena davanti a Giovanni Borsotti. Sono usciti Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la la classifica del gigante maschile della Val d’Isere.

ORDINE ARRIVO GIGANTE VAL D’ISERE

1 3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:10.17 (1) 1:03.76 (10) 2:13.93 0.00 Stoeckli

2 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:11.40 (4) 1:03.51 (7) 2:14.91 0.98 7.39 Atomic

3 19 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:11.43 (5) 1:03.82 (11) 2:15.25 1.32 9.95 Head

4 12 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:11.79 (7) 1:03.58 (8) 2:15.37 1.44 10.86 Atomic

5 6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:11.93 (8) 1:03.50 (6) 2:15.43 1.50 11.31 Head

6 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:10.92 (3) 1:05.07 (23) 2:15.99 2.06 15.53 Rossignol

7 7 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:11.70 (6) 1:04.38 (17) 2:16.08 2.15 16.21 Rossignol

8 2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:10.82 (2) 1:05.27 (24) 2:16.09 2.16 16.29 Van deer

9 11 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:12.12 (9) 1:04.50 (19) 2:16.62 2.69 20.29 Head

10 16 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:12.43 (10) 1:04.33 (16) 2:16.76 2.83 21.34 Rossignol

11 9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:13.39 (12) 1:03.39 (5) 2:16.78 2.85 21.49 Atomic

12 18 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:13.43 (14) 1:03.61 (9) 2:17.04 3.11 23.45 Head

13 57 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT 1:14.70 (23) 1:02.81 (1) 2:17.51 3.58 27.00 Atomic

14 42 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 1:14.90 (25) 1:02.83 (2) 2:17.73 3.80 28.66 Atomic

15 22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:13.67 (15) 1:04.15 (13) 2:17.82 3.89 29.34 Rossignol

16 24 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:14.28 (19) 1:04.01 (12) 2:18.29 4.36 32.88 Head

17 69 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI 1:15.32 (30) 1:03.00 (3) 2:18.32 4.39 33.11 Stoeckli

18 10 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:15.01 (28) 1:03.32 (4) 2:18.33 4.40 33.18 Stoeckli

19 20 103729 READ Erik 1991 CAN 1:13.80 (16) 1:04.57 (20) 2:18.37 4.44 33.48 Atomic

20 17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:13.97 (18) 1:04.63 (21) 2:18.60 4.67 35.22 Stoeckli

21 60 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA 1:14.68 (22) 1:04.30 (15) 2:18.98 5.05 38.08 Rossignol

22 52 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI 1:14.62 (21) 1:04.45 (18) 2:19.07 5.14 38.76 Fischer

23 64 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER 1:14.90 (25) 1:04.28 (14) 2:19.18 5.25 39.59 Head

24 34 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR 1:15.10 (29) 1:05.04 (22) 2:20.14 6.21 46.83 Atomic

25 25 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:14.91 (27) 1:05.52 (25) 2:20.43 6.50 49.02 Salomon

NON TERMINANO LA SECONDA MANCHE

13 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

14 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

21 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

30 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

