LIVE Sci alpino, gigante Val d’Isere 2023 in DIRETTA: primo gigante stagionale, Filippo Della Vite cerca la top ten

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dello Slalom Gigante maschile di Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Prima manche in programma a partire dalle 9.30, con i big che tornano a sfidarsi dopo l’annullamento della gara d’apertura in quel di Soelden causa forte vento.

Tutti a caccia di Marco Odermatt. Lo svizzero, smaltiti i problemi alla schiena evidenziati nella non trasferta americana, è pronto a dare spettacolo al pari dell’austriaco Manuel Feller. Sono loro i principali favoriti del gigante di Val d’Isere che si aprirà con la manche dell’elvetico Loic Meillard. Massima attenzione posta sui regolaristi Marco Schwarz ed Henrik Kristoffersen, pronti ad inserirsi nella lotta al successo. Il pubblico di casa spera invece in un acuto del beniamino Alexis Pinturault.

In casa Italia occhi puntati su Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite. Entrambi fanno parte del secondo gruppo di merito e partiranno rispettivamente con i pettorali numero 13 e 14. Giovanni Borsotti proverà a strappare una top 15 partendo con il pettorale 22. Più difficili gli inserimenti degli altri azzurri, penalizzati da numeri di partenza molto elevati. Ci proverà di sicuro Hannes Zingerle (27), mentre dovranno compiere un’impresa per centrare la qualificazione Alex Vinatzer (42), Simon Maurberger (49) e Tobias Kastlunger (62).

Il gigante di Val d’Isere, gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 inizierà alle 9.30 con la prima manche. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: FISI-Pentaphoto