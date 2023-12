LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta infuocata in Serbia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 17a giornata di Eurolega 2023-2024. Stark Arena: è qui che la Virtus Bologna si ritrova a dover fronteggiare non una squadra, ma un autentico muro, quello del Partizan Belgrado.

Le V nere tornano in campo in Europa con l’obiettivo di mantenere lo stesso record del Barcellona (11-5). Certo, rimangono due problemi fondamentali: il Partizan, dopo la sconfitta a inizio stagione con il Barça, in casa non ha più perso. E, per di più, arriva da tre trasferte consecutive (due vinte e una, con il Real Madrid, persa) con la carica giusta per riprendere quota.

Per la Virtus fondamentale sarà tenere a bada le velleità di Frank Kaminsky e Bruno Caboclo, che sotto canestro possono risultare letali per parecchie squadre. Manon è solo loro il merito di una media offensiva che è la terza dell’Eurolega, 85,8 punti di media a gara. Zelimir Obradovic ha trovato una squadra che gli risponde bene; resta da capire quanto Tornike Shengelia saprà creare per la propria persona e per gli altri, e che tipo di difesa sarà impostata sulle numerosissime opzioni offensive dei serbi.

Così si esprime Luca Banchi alla vigilia dalle pagine del sito della società: “Chiudiamo il girone di andata con una gara certamente impegnativa in un contesto ambientale unico. Il Partizan sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dai 5 successi nelle ultime 6 gare di EuroLeague ed una sola sconfitta sul parquet di casa, a conferma del fatto che sarà decisivo riuscire a giocare una partita di grande combattività e consistenza per confermare la nostra attuale posizione di classifica, consolidando ambizioni e valori di squadra, quanto mai sotto stress, contro avversari di tale caratura“.

La palla a due di Partizan Belgrado-Virtus Bologna verrà alzata alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

