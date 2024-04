Yeman Crippa imperatore del fondo tricolore: record italiano dei 10 km, la corona di primati è completata

Yeman Crippa si erge a imperatore assoluto del fondo tricolore. Il fuoriclasse trentino si è infatti appropriato anche del record nazionale dei 10 km (distanza su strada), correndo in un eccezionale 27:08 all’evento organizzato da Adidas a Herzogenaurach (Germania). Il 27enne ha così ritoccato di ben 42 secondi il precedente limite fissato da Pietro Riva e da Yohanes Chiappinelli e ha completato la propria corona.

L’attuale Campione d’Europa dei 10.000 metri detiene infatti il primato italiano di 3.000 metri (7:37.90), 5.000 metri (13:02.26), 5 km (13:14, su strada), 10.000 metri (27:10.76), 10 km (27:08 odierno, su asfalto), mezza maratona (59:26) e maratona (2h06:06 poche settimane fa). Ha sfiorato il record europeo sui 10 km, visto che si è fermato a un solo secondo da quanto fatto dal france Jimmy Gressier il 17 marzo.

Yeman Crippa ha concluso la gara al quarto posto, non riuscendo a contenere la fantastica progressione firmata dal keniano Nicholas Kipkorir nell’ultimo chilometro (27:04) per precedere il connazionale Sabastian Sawe (27:06) e il burundese Rodrigue Kwizera (27:07). Stiamo parlando di un risultato tecnico davvero molto interessante per il nostro portacolori, capace di tenere un passo davvero rimarchevole e di lasciarsi alle spalle rivali molto accreditati come i keniani Vincent Langat e Weldon Langat, gli etiopi Gemechu Diriba, Chimdessa Gudeta e Muktar Edris.

Yeman Crippa può guardare così con grande ottimismo al prossimo futuro. Agli Europei di Roma si cimenterà sui 10.000 metri per difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco e anche nella mezza maratona (se i tempi di recupero lo permetteranno), mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 si concentrerà sulla maratona. Il grande sabato italiano è incominciato nel miglior modo possibile: all’ora di pranzo toccherà a Mattia Furlani nel salto in lungo a Suzhou (Cina) in Diamond League, poi nel pomeriggio Nadia Battocletti sui 1500 metri a Milano e in serata Marcell Jacobs sui 100 metri a Jacksonville (Florida, USA).