LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket in DIRETTA: serve vincere per risalire in classifica

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, diciassettesima giornata dell’Eurolega di basket 2023!

L’EA7 Emporio Armani vuole cancellare subito la sconfitta della settimana scorsa contro il Panathinaikos Atene (68-76), che ha interrotto un mini-filotto di due successi consecutivi. I meneghini devono fare bottino pieno per risalire posizioni in classifica, con i campioni d’Italia attualmente al quattordicesimo posto con 6-10 di record. Nicolò Melli e Shavon Shields proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle, con Billy Baron pronto a dirigere le operazioni in cabina di regia in attesa di Shabazz Napier che potrà giocare in Europa solo dal girone di ritorno.

Il Baskonia di coach Ivanovic cerca il bis dopo la vittoria esterna contro l’Efes Istanbul (80-87), che gli consente di rimanere al nono posto quindi in piena lotta per i play-in con 9-7 di score. Markus Howard è il pericolo maggiore (28 punti contro l’Anadolu), al pari di Chima Moneke e di Marcus Miller-McIntyre. Kyle Hines e Nicolò Melli dovranno sfidarsi sotto il ferro con Tadas Sedekerskis, miglior rimbalzista dei baschi con 8.2 di media.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

