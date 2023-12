Pallanuoto, l’Italia liquida Malta per 21-6 nella prima giornata del Christmas Water Polo Tournament

Inizia il cammino del Settebello nel “Malta Christmas Water Polo Tournament“, ultimo torneo della Nazionale italiana sul cammino di avvicinamento agli Europei: nella gara inaugurale della manifestazione gli azzurri battono agevolmente i padroni di casa maltesi per 21-6.

Il Settebello, forte di 18 elementi, che verranno ridotti a 15 per la rassegna continentale, questa sera, in un match a senso unico, vede restare a riposo Echenique, Di Somma, Condemi, Renzuto e Marziali, mentre tra i 13 che ruotano in acqua si segnalano i 5 gol di Fondelli ed i 3 a testa di capitan Di Fulvio, Gianazza e Cannella.

L’Italia sblocca lo score alla prima occasione e così la gara si mette sin da subito in discesa, scavando un solco importante nei confronti degli avversari già nel primo quarto, chiuso sul 4-1. Contro un avversario modesto il punteggio non è mai in discussione, ed il match va presto in cassaforte, sul 10-2 a metà gara.

Piccolo rilassamento nel terzo quarto, con il Settebello che concede tre reti agli avversari, ma allunga comunque sul 14-5. L’Italia, però riprende subito a carburare nell’ultima frazione, durante la quale impartisce un severo parziale agli avversari, chiudendo sul 21-6.

Così il CT Alessandro Campagna al sito federale: “E’ stata una partita dove abbiamo commesso delle ingenuità difensive e questo è l’aspetto che non mi è piaciuto. Va bene poi tutto il resto. L’atteggiamento è stato positivo, però in difesa dobbiamo essere molto più attenti“.

TABELLINO

Malta-Italia 6-21

Malta: Tanti (C), Fenech, Galea 1, Castillo, Gialanze 1, Plumpton 1, Muscat Melito 1, Cutajar, Abela 1, N. Zammit, D. Zammit, Bugelli, Busuttil, Azzopardi 1, Cachia. Allenatore: Cirovic.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio (C) 3, Damonte, Gianazza 3, Fondelli 5, Cannella 3, Iocchi Gratta 1, Velotto, Presciutti 2, Bruni 1, Alesiani 1, Dolce 2, Nicosia. Allenatore: Campagna.

Arbitri: Angileri e Magri.

Note – Parziali 1-4, 1-6, 3-4, 1-7. Superiorità numeriche: Malta 2/7 e Italia 9/11. Uscito per limite di falli Alesiani.

CALENDARIO AMICHEVOLI SETTEBELLO

Malta Christmas Water Polo Tournament

Giovedì 28 dicembre

18.00 Malta-Italia 6-21

19.45 Paesi Bassi-Francia

Venerdì 29 dicembre

18.00 Malta-Francia

19.45 Italia-Paesi Bassi

Sabato 30 dicembre

18.00 Malta-Paesi Bassi

19.45 Italia-Francia

Foto: LiveMedia/Luigi Canu

