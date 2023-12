Basket, la Virtus Bologna perde a Valencia in Eurolega: si ferma a quattro la striscia di vittorie di fila delle V Nere

Si ferma dopo quattro vittorie consecutive la striscia positiva della Virtus Bologna nell’Eurolega 2023-2024. I ragazzi di Luca Banchi non riescono infatti a espugnare Valencia e subiscono dunque la quinta sconfitta stagionale in Europa. 79-71 il punteggio di questa sera in favore della compagine spagnola, brava a sfruttare il calo delle V Nere nel secondo tempo per ribaltare il punteggio e andare poi a vincere la sfida. A causa di questo ko, la compagine emiliana si allontana dal Real Madrid (sempre più primo con 15-1), restando però in seconda posizione in solitaria con 11-5, in attesa di scoprire cosa farà domani sera il Barcellona in casa dello Zalgiris (in caso di successo, la squadra spagnola raggiungerebbe proprio la Virtus Bologna a 11-5).

Fondamentali nella serata odierna per il Valencia (ora quinto in classifica con 9-7) i 17 punti di Chris Jones e i 12 a testa di Kassius Robertson e dell’ex Olimpia Milano Brandon Davies. Alla compagine italiana non bastano invece i 15 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Tornike Shengelia, i 13 di Iffe Lunberg e gli 11 di Marco Belinelli.

Dopo un inizio molto equilibrato e in cui si prosegue punto a punto fino al 22-21, il Valencia accelera e, con un appoggio di Jovic e una schiacciata di Pradilla, sale sul +5 (26-21) prima della fine del primo quarto. In apertura di secondo periodo la squadra iberica incrementa il vantaggio con due centri di Toure (30-23), ma subito dopo due triple di Lundberg e un appoggio a canestro di Hackett (che non riesce in seguito a segnare il libero aggiuntivo) permettono alla Virtus Bologna di ribaltare il punteggio (30-31). Galvanizzata dal momento favorevole, la compagine emiliana continua poi a fare male soprattutto con il trio Shengelia-Cordinier-Belinelli e il lungo Dunston, con quest’ultimo che è autore del canestro del 37-47 sulla sirena di fine primo tempo.

In seguito alla pausa lunga non prosegue però purtroppo il momento favorevole Virtus Bologna. Anzi, inizia il momento di crisi offensiva. Il gruppo di Mumbru avverte le difficoltà delle V Nere e ne approfitta, riuscendo prima a ricucire lo strappo (da segnalare nel mezzo un fallo antisportivo di Inglis su Pajola che ha costretto il giocatore italiano a uscire dal campo) e poi ad allungare sul +6 (60-54) con la tripla di Robertson e il doppio canestro di Jovic al tramonto del terzo quarto. A questo punto la Virtus Bologna capisce di dover reagire e lo fa a inizio quarto periodo con la coppia Shengelia-Cacok che trascina la squadra italiana avanti di 1 (63-64). Poi però il Valencia torna a colpire e con un ottimo Davies ribalta nuovamente il risultato, salendo sul +5 (71-66) a 1’48” dalla fine. Subito dopo Belinelli trova la tripla del -2 (71-69), ma poi lo stesso Belinelli sbaglia la tripla del sorpasso. Dall’altra parte invece Jones non commette errori ai tiri liberi e porta i compagni sul +6 (75-69). Per la Virtus Bologna è il colpo del ko, e il Valencia riesce addirittura a incrementare il vantaggio fino al 79-71 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VALENCIA BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 79-71 (26-21, 11-26, 23-7, 19-17)

Valencia: Puerto 3, Reuvers, Pradilla 4, Lopez-Arostegui 9, Jones 17, Ferrando ne, Inglis 4, Jovic 9, Toure 5, Hermannsson 4, Robertson 12, Davies 12

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 13, Belinelli 11, Pajola 3, Smith ne, Dobric 2, Cacok 8, Shengelia 15, Hackett 7, Polonara, Dunston 5, Abass ne

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...