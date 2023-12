Basket, altra impresa della Virtus Bologna: colpaccio a Belgrado nella tana del Partizan

La Virtus Bologna conclude il suo straordinario girone d’andata in Eurolega con la dodicesima vittoria della sua incredibile stagione. La squadra di Luca Banchi espugna anche il caldissimo campo del Partizan Belgrado, imponendosi per 77-75. Con questo successo la Virtus conserva il secondo posto e continua a sognare in Europa.

Iffe Lundberg guida la Virtus con 16 punti e giocate decisive nei minuti finali. Importantissimi anche i 14 del solito Marco Belinelli, ma anche i 10 di Daniel Hackett e Awudu Abass. Al Partizan non bastano i 19 di James Nunnally e i 12 di Kevin Punter.

Ottimo avvio della Virtus con il timbro di Belinelli, che mette la tripla del +5 (12-7). La squadra di Banchi gioca benissimo e vola sul +11 con la bomba dall’angolo di Hackett e i liberi di Lundberg (21-10). Nel finale di quarto, però arriva la reazione serba, con Nunnally che firma l’ultimo squillo e lascia i padroni di casa sul -5 alla prima sirena (23-18).

L’ex Milano è una furia anche in avvio di secondo quarto e serve l’assist per la schiacciata del pareggio di Caboclo. Banchi si gioca dalla panchina Abass e l’azzurro è una carta vincente con due triple che valgono il nuovo +9 bolognese (34-25). Hackett e Lundberg confezionano il +13 (41-28), ma ancora una volta il finale di quarto premia i serbi, che tornano sotto con un parziale di 8-0. All’intervallo la Virtus è avanti 41-36.

Al rientro dalla pausa lunga subito Belinelli e Cordinier firmano le triple del nuovo +13 (49-36). Il Partizan sembra ancora sul punto di crollare, ma nuovamente ci pensa Nunnally a ridare speranza ai padroni di casa. Parziale di 9-0 e match riaperto. Si entra comunque negli ultimi dieci minuti con la Bologna in vantaggio 60-55.

Un ultimo quarto infuocato, ma Lundberg trova la tripla del +8. Dall’altra parte risponde Kaminsky. Hackett rientra in campo dopo il problema al piede e firma subito il +4, ma ancora Kaminsky replica dall’arco per il -1 (68-69) che fa esplodere il pubblico di Belgrado a quattro minuti dal termine. Si gioca punto a punto. Hackett non segna la tripla del +6 e dall’altra parte Nunnally fa -1 a poco più di un minuto dalla fine. Shengelia perde palla, ma il georgiano si fa perdonare subendo sfondamento da Caboclo. Lundberg firma un capolavoro in penetrazione per il +3. Guerra di liberi nelle azioni successive, ma il Partizan ha il tiro della vittoria. Kaminsky si prende la tripla, ma il ferro respinge la conclusione e Bologna può fare festa, espugnando Belgrado per 77-75.

PARTIZAN BELGRADO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-77 (18-23, 18-18, 19-19, 20-17)

Partizan: Vukcevic, Leday 5, Koprivica, Punter 12, Jaramaz 12, Nunnally 19, Andjusic, Dozier 5, Ponitka 2, Kaminsky 10, Caboclo 10

Virtus: Cordinier 9, Lundberg 16, Belinelli 14, Pajola 1, Dobric, Mascolo, Cacok 4, Shengelia 10, Hackett 10, Polonara, Dunston 3, Abass 10

