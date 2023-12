Biathlon, Didier Bionaz è 19° nella sprint di Lenzerheide vinta da Benedikt Doll

La terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon prosegue con la 10 km sprint maschile di Lenzerheide, in Svizzera, nella quale si registra il successo del tedesco Benedikt Doll davanti al norvegese Johannes Thingnes Boe ed all’altro teutonico Philipp Nahwrath. In casa Italia il migliore è Didier Bionaz, 19°, davanti a Tommaso Giacomel, 20°, mentre vanno a punti anche Elia Zeni, 32°, e Patrick Braunhofer, 33°, infine si qualifica all’inseguimento di domani anche Lukas Hofer, 47°.

Il 10/10 al tiro consente al tedesco Benedikt Doll di centrare il successo in 23’15″8, andando a beffare il norvegese Johannes Thingnes Boe, secondo a 5″4, per il quale risulta fatale un errore in piedi. Staccati tutti gli altri contendenti: la terza piazza va all’altro tedesco Philipp Nahwrath, con un ritardo di 36″8 ed un errore a terra, mentre restano giù dal podio il norvegese Sturla Holm Laegreid (10/10 al poligono) ed il tedesco Philipp Horn (un errore in piedi), appaiati al quarto posto con un distacco di 39″1.

Agli azzurri manca l’acuto, ma è buona la prestazione di tutti gli italiani: il migliore è Didier Bionaz, 19° a 1’25″7 con un errore in piedi, davanti a Tommaso Giacomel, 20° a 1’28″0 con tre bersagli mancati. I due azzurri che trovano il 10/10 al tiro sono Elia Zeni, 32° a 1’48″3, e Patrick Braunhofer, 33° a 1’52″7, mentre non va a punti ma si qualifica per l’inseguimento di domani Lukas Hofer, 47° a 2’27″7 con tre errori al poligono.

In classifica generale il norvegese Tarjei Boe resta primo, nonostante il 14° posto odierno, con 317 punti, ma il suo margine sul fratello Johannes Thingnes si riduce a soli 13 punti, mentre Tommaso Giacomel scende al 13° posto con 174. Lo stesso Tarjei Boe resta leader anche nella classifica di specialità con 192 punti, davanti ai tedeschi Benedikt Doll e Philipp Nahwrath, appaiati a quota 157, mentre anche in questo caso Tommaso Giacomel scivola al 13° posto con 82.

