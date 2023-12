Combinata nordica femminile, Hagen vince la compact di Ramsau e interrompe il dominio di Westvold Hansen

Si ferma a quota 15 l’incredibile sequenza di vittorie consecutive in gare individuali di primo livello di Gyda Westvold Hansen, dominatrice incontrastata della combinata nordica. Questo clamoroso filotto si è interrotto quest’oggi nella seconda gara del weekend di Ramsau, in occasione della prima Compact di sempre all’interno della Coppa del Mondo femminile.

Il nuovo format ha inevitabilmente penalizzato la 21enne norvegese, che non ha potuto ipotecare il successo già nel segmento di salto dovendo battagliare testa a testa sugli sci stretti con la miglior fondista del circuito, Ida Marie Hagen. Quest’ultima ha colto la palla al balzo, sfruttando la grande occasione e facendo la differenza nella Gundersen dopo aver ottenuto un prezioso terzo posto sul trampolino piccolo austriaco.

Primo trionfo della carriera in Coppa del Mondo per Hagen, dopo nove piazzamenti sul podio senza mai salire sul gradino più alto. L’ultima “sconfitta” di Westvold Hansen risaliva al 12 marzo 2022, quando si ritirò durante la prova di fondo in quel di Schonach. Distante quasi 50″ dal tandem di testa, la padrona di casa Lisa Hirner ha chiuso in terza piazza rimontando ben nove posizioni sugli sci stretti.

Ai piedi del podio troviamo la giapponese Haruka Kasai al quarto posto davanti alla 16enne finlandese Minja Korhonen e alla tedesca Nathalie Armbruster. Bella prestazione nel fondo per la prima delle azzurre, Daniela Dejori, che ha approfittato di un format di gara sicuramente favorevole per risalire dalla 15ma alla decima piazza (miglior risultato nel circuito maggiore). In difficoltà invece Veronica Gianmoena, 20ma.

