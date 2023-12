Biathlon, startlist inseguimento maschile Lenzerheide 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 16 dicembre, andrà in scena l’Inseguimento maschile della terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Lenzerheide (Svizzera). Sulle nevi elvetiche, dopo la prova sprint di oggi in cui condensare velocità sugli sci stretti e precisione nelle serie di tiro, sarà la volta del format sui quattro poligoni in cui gli atleti saranno sollecitati anche sul piano della resistenza.

Un tracciato sulla carta non difficilissimo quello svizzero, dove quindi trovare la precisione nelle serie di tiro sarà fondamentale. Da capire se ci sarà il vento, variabile da non sottovalutare quando si arriverà al poligono. Gli azzurri, in questo caso specifico, dovranno alzare le loro percentuali di bersagli centrati, visto quanto è accaduto nelle prove precedenti.

Al via di questa gara ci saranno in casa Italia Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, che cercheranno di farsi valere al cospetto di un campo partenti altamente qualificato. Giacomel, in particolare, ha fatto vedere un’ottima condizione sugli sci, vedremo se saprà riconfermarsi ed essere anche efficace nelle sessioni di tiro.

L’Inseguimento maschile della tappa di Coppa del Mondo di Lenzerheide (Svizzera) sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO BIATHLON

Sabato 16 dicembre

14.40 12.5 km Inseguimento maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA INSEGUIMENTO MASCHILE LENZERHEIDE

1 DOLL Benedikt GER 0:00

2 BOE Johannes Thingnes NOR 0:05

3 NAWRATH Philipp GER 0:37

4 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:39

5 HORN Philipp GER 0:39

6 KUEHN Johannes GER 0:44

7 PONSILUOMA Martin SWE 0:59

8 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:00

9 PLANKO Lovro SLO 1:05

10 PERROT Eric FRA 1:09

11 HARTWEG Niklas SUI 1:12

12 STROEMSHEIM Endre NOR 1:14

13 CLAUDE Florent BEL 1:14

14 y BOE Tarjei NOR 1:16

15 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:17

16 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:19

17 EDER Simon AUT 1:21

18 STRELOW Justus GER 1:22

19 BIONAZ Didier ITA 1:26

20 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:28

21 NELIN Jesper SWE 1:28

22 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29

23 MUKHIN Alexandr KAZ 1:30

24 CLAUDE Fabien FRA 1:32

25 KRCMAR Michal CZE 1:33

26 KOMATZ David AUT 1:37

27 DOHERTY Sean USA 1:44

28 ILIEV Vladimir BUL 1:46

29 KIREYEV Vladislav KAZ 1:46

30 STVRTECKY Jakub CZE 1:47

31 INVENIUS Otto FIN 1:48

32 ZENI Elia ITA 1:48

33 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:53

34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:54

35 BURKHALTER Joscha SUI 2:00

36 JACQUELIN Emilien FRA 2:01

37 MAKAROV Maksim MDA 2:01

38 FAK Jakov SLO 2:05

39 ZOBEL David GER 2:06

40 MUSTONEN Joni FIN 2:07

41 RUNNALLS Adam CAN 2:08

42 STALDER Sebastian SUI 2:12

43 MARECEK Jonas CZE 2:18

44 PRYMA Artem UKR 2:18

45 LESIUK Taras UKR 2:25

46 GUIGONNAT Antonin FRA 2:26

47 HOFER Lukas ITA 2:28

48 BROWN Jake USA 2:29

49 BONACCI Vincent USA 2:30

50 UNTERWEGER Dominic AUT 2:31

51 BUTA George ROU 2:32

52 SIIMER Kristo EST 2:34

53 SHAMAEV Dmitrii ROU 2:35

54 COLTEA George ROU 2:36

55 MAGAZEEV Pavel MDA 2:37

56 MUKKALA Jonni FIN 2:41

57 GUNKA Jan POL 2:41

58 LAPSHIN Timofei KOR 2:44

59 FLORE Raul ROU 2:44

60 SINAPOV Anton BUL 2:46

Foto: Federico Angiolini