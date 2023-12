Biathlon, i convocati dell’Italia per Lenzerheide. Vittozzi guida il gruppo azzurro, assente Auchentaller

Quarto weekend consecutivo di gara in vista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, che si trasferisce da Hochfilzen a Lenzerheide in vista del terzo appuntamento stagionale del circuito maggiore. La località svizzera, sede dei Mondiali 2025, ospiterà questa settimana (da giovedì 14 a domenica 17 dicembre) sprint, inseguimento e mass start.

Una sola novità rispetto ai round precedenti per l’Italia, che dovrà fare a meno di Hannah Auchentaller in seguito al malanno che l’ha colpita all’inizio della scorsa settimana. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl non ha optato per una sostituzione, convocando Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer.

Restano dunque in IBU Cup per le competizioni del weekend a Sjusjoen (in Norvegia) gli stessi atleti che avevano partecipato agli eventi di Kontiolahti e Idre: Marco Barale, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Michele Molinari, Cristoph Pircher, David Zingerle, Michela Carrara, Martina Trabucchi, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo e Linda Zingerle.

Dal 13 al 16 dicembre ci sarà spazio inoltre anche per la tappa casalinga di IBU Junior Cup in Val Ridanna, che vedrà la presenza di Francesca Brocchiero, Fabiana Carpella, Astrid Plosch, Sophia Zardini, Gaia Brunello, Giorgia Saracco, Birgit Schölzhorn, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni, Cesare Lozza, Fabio Piller Cottrer, Thomas Daziano, Lorenzo Solero e Felix Ratschiller.

CONVOCATI ITALIA BIATHLON PER LENZERHEIDE

FEMMINILE: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi.

MASCHILE: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer.

Foto: Lapresse