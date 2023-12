Biathlon, Coppa del Mondo Lenzerheide 2023. Johannes Bø pronto a sfilare il pettorale giallo al fratello Tarjei

La Coppa del Mondo di biathlon maschile si appresta a scoprire i tracciati dei Mondiali 2025. La località elvetica di Lenzerheide è difatti finalmente riuscita a guadagnarsi il proverbiale “Posto al Sole” dopo averlo inseguito per anni. La terza tappa del massimo circuito si terrà sulle stesse nevi dove nel febbraio 2025 verranno conferite le medaglie iridate.

Uno dei motivi d’interesse dell’imminente weekend è legato alla possibilità di esplorare, per la prima volta, un contesto che nelle gare dei circuiti minori e formativi è stato caratterizzato da una precisione più alta della media. Poligono facile da leggere? Piste poco impegnative? Lo scopriremo da giovedì 14, quando gli uomini terranno a battesimo l’impianto rossocrociato.

Sul piano dell’attualità, si arriva a Lenzerheide con il pettorale giallo indossato da un Bø. Non Johannes, bensì il fratello maggiore Tarjei! D’altronde il monologo vincente del trentenne norvegese si è interrotto a causa di qualche inatteso balbettio, consentendo al più anziano famigliare di tornare ad avere voce in capitolo. Almeno momentaneamente, perché il detentore della Sfera di cristallo ha riannodato il filo del discorso in occasione dell’inseguimento di Hochfilzen, nel quale ha ribadito di essere di un livello superiore. Dunque Johannes Bø appare intenzionato a ricominciare a dettare legge, con buona pace del fratello, di tutti i connazionali e del sempre bellicoso svedese Sebastian Samuelsson.

In chiave Italia si può proseguire sulla falsariga del positivo inizio di stagione. Tommaso Giacomel ha confermato di valere costantemente le posizioni dall’ottava alla quindicesima. Inoltre, il recupero di Lukas Hofer e la crescita di Didier Bionaz hanno dotato il team azzurro di altri due uomini in grado di attestarsi fra i primi venti. L’obiettivo è di incamerare più di un piazzamento nella top-ten; il sogno è di salire sul podio. Questo traguardo, però, è conseguibile solo ed esclusivamente con la “gara perfetta” e un po’ di fortuna.

Foto: La Presse