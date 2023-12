Calendario sport invernali oggi: orari 9 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi sabato 9 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a St. Moritz e il gigante maschile a Val d’Isere. La Coppa del Mondo di biathlon regala invece i due inseguimenti a Hochfilzen. Ci sarà da divertirsi anche con la sprint di sci di fondo a Oestersund.

Imperdibili le Finali del Grand Prix di Pattinaggio artistico, mentre il salto con gli sci sarà protagonista a Klingenthal con l’HS 140 maschile. Attenzione alla Coppa del Mondo di short track e speed skating, mentre per lo sci freestyle ci saranno l’halfpipe a Secret Garden e le dual moguls a Idre Fjall. Da non perdere gli appuntamenti con il bob e lo slittino.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 9 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 9 dicembre

02.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Edmonton (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Secret Garden (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

07.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Pechino (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a La Plagne (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Val d’Isere, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Oestersund, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.50 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free dance (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free program femminile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

12.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Idre Fjall (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile in Val d’Isere, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile a Oestersund, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Finali) – Free program maschile (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a La Plagne (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

14.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Tomaszow Mazowiecki (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Hochfilzen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

15.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS 140 maschile a Klingenthal (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint singolo maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

19.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

19.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

Foto: Lapresse