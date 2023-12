LIVE Biathlon, Inseguimento Hochfilzen 2023 in DIRETTA: Giacomel cerca il colpaccio, Bionaz e Hofer puntano la top-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’inseguimento maschile in programma a Hochfilzen (Austria), seconda prova individuale del weekend in Tirolo e quinta gara stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Dopo la sprint disputata nella giornata di ieri, quest’oggi si assisterà alla consueta prova sui 12,5 km e quattro poligoni che prende in considerazione i risultati compiuti dagli atleti nella gara precedente.

La Norvegia è riuscita a tornare al successo, non con Johannes Boe, bensì con suo fratello maggiore Tarjei, vincitore della gara di ieri con soli 5″ di margine sul connazionale Sturla Holm Laegreid. Ha chiuso il podio lo svedese Sebastian Samuelsson, il quale si è preso la testa della classifica generale. Da sottolineare come nelle prime sei posizioni ci sono sei scandinavi, quattro norvegesi e due svedesi: infatti, al quarto posto troviamo Martin Ponsliluoma, seguito a ruota da Johannes Dale-Skjevdal e Vetle Christiansen.

La Nazionale italiana, nella giornata di ieri, si è ben comportata. Il migliore è stato Tommaso Giacomel, ottavo a 33″ dalla testa: il classe 2000 azzurro ha disputato una gara superlativa al poligono, trovando lo zero, difendendosi poi sugli sci stretti. Altri tre azzurri sono entrati in zona punti: un errore a testa per Lukas Hofer e Didier Bionaz, rispettivamente 12mo e 16mo, mentre Patrick Braunhofer ha colto i primi punti in stagione col 36mo posto. Qualificato per l’inseguimento anche Elia Zeni, 43mo al traguardo.

