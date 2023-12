Perugia-Halkbank Ankara oggi, orario semifinale Mondiale per club 2023: programma, dove vederla, streaming

Oggi sabato 9 dicembre (ore 12.30) si gioca Perugia-Halbank Ankara, semifinale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. I Block Devils scenderanno in campo a Bangalore (India) per incrociare la compagine turca in quello che può essere considerato l’atto conclusivo anticipato di questa rassegna iridata.

La corazzata umbra, capace di surclassare l’Itambé Minas e l’Ahmedabad Defenders per 3-0, ha chiuso il proprio girone al primo posto e se la dovrà così vedere contro la seconda dell’altro raggruppamento, sconfitta all’esordio per 3-0 dai Sunbirds e poi capace di riscattarsi contro il Sada Cruzeiro. In palio l’accesso all’atto conclusivo di domani da disputare contro la vincente di Itambé Minas-Sunbirds.

Perugia cerca di difendere il titolo conquistato lo scarso anno. A guidare i rossoneri saranno soprattutto il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi. Dall’altra parte della rete spiccano due fuoriclasse assoluti, ovvero il martello francese Earvin Ngapeth e il bomber Nimir Abdel-Aziz. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, avvincente, appassionante e incerto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Halkbank Ankara, semifinale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World TV e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangalore sono avanti cinque ore e mezza rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY OGGI

Sabato 9 dicembre

Ore 12.30 Sir Sicoma Perugia vs Halkbank Ankara – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA PERUGIA-HALKBANK ANKARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB