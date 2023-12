LIVE Sci di fondo, Sprint TC Östersund 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vuole il podio in tecnica classica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della sprint a tecnica classica da Östersund, valida per la terza tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24.

Seconda sprint della stagione, ancora in classico che si svolge in Svezia, nella località storica del circuito mondiale di biathlon che negli ultimi anni sta trovando spazio anche nel fondo. Federico Pellegrino, ai piedi del podio nell’opening stagionale a Ruka, vorrebbe conquistare un’altra finale che gli permetterebbe di mettere tanto “fieno” in cascina in chiave Coppa di Specialità sprint, che ha già vinto due volte. Gli avversari sono, principalmente, gli stessi di Ruka. Erik Valnes e Richard Jouve saranno molto difficili da battere per il valdostano, che dovrà anche guardarsi dai migliori svedesi, Anger e Halfvarsson e anche dal “resto” dei norvegesi.

C’è tanta, anzi tantissima curiosità di capire in che condizioni di forma si presenterà Johannes Hoesflot Klæbo, terzo a Ruka, che però ha disertato la seconda tappa di Coppa per tornare in Norvegia e gareggiare in competizioni nazionali allo scopo di ritrovare la forma dopo che il Covid ha condizionato le ultime due settimane pre-stagionali. Il fuoriclasse è il favorito tecnico, lui che in Finlandia è uscito dalle prime due posizioni dopo 4 anni in una sprint. non succedeva da dicembre 2018 a Lillehammer, quando ruppe un bastone e uscì in semifinale.

Tra le donne, difficile che la vincitrice (a meno di imprevisti sempre dietro l’angolo) esca dalla coppia Emma Ribom e Kristine Stavaas Skistad. L’unica azzurra con velleità, seppur contenute, di semifinale è Caterina Ganz, 28esima a Ruka. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della sprint TC di Östersund che partirà con le qualificazioni alle 10:30.

Foto: LaPresse