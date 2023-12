Calendario biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Hochfilzen 2023, programma, tv, streaming, pettorali

Continuerà domani a Hochfilzen con le due gare a inseguimento la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Sulle nevi austriache la giornata inizierà alle ore 12:15 con la prova maschile di 12,5 km e si concluderà poi con la gara femminile di 10 km, in programma alle ore 14:45.

Tra i maschi saranno ben cinque gli italiani al via. Il primo a presentarsi allo start sarà Tommaso Giacomel, che partirà per ottavo con un ritardo di 33” dal vincitore della sprint di ieri, ossia il norvegese Tarjei Boe. Poco più tardi sarà invece il turno di Lukas Hofer, 12° al via con un distacco di 54”, mentre Didier Bionaz comincerà la sua gara dal 14° posto con 1’13” da recuperare dalla vetta. Per quanto riguarda gli altri due azzurri poi, Patrick Braunhofer partirà per 36° con 1’59” di ritardo ed Elia Zeni prenderà il via per 43° con un distacco di 2’07”.

Nella gara femminile saranno invece quattro le italiane presenti. La prima azzurra a cominciare la prova sarà Lisa Vittozzi, che lascerà i blocchi di partenza per quinta con un ritardo di 24” dalla vincitrice della sprint Ingrid Landmark Tandrevold. Poco più di un minuto dopo, e precisamente 1’40” dopo la prima, prenderà il via Dorothea Wierer con il pettorale numero 26. Più indietro invece le altre due nostre portacolori: Beatrice Trabucchi partirà con un distacco di 2’05” per 46ma, mentre Samuela Comola inizierà la gara per 55ma con 2’34” da recuperare.

L’inseguimento maschile e femminile di Hochfilzen si potranno vedere in diretta tv rispettivamente su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Inoltre, entrambe le gare saranno disponibili in streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte e due le prove.

CALENDARIO GARE A INSEGUIMENTO HOCHFILZEN

Sabato 9 dicembre

Ore 12.15: inseguimento 12,5 km maschile a Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.45: inseguimento 10 km femminile a Hochfilzen (Austria) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA GARE A INSEGUIMENTO A HOCHFILZEN: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD per l’inseguimento maschile ed Eurosport 2 HD per l’inseguimento femminile

Diretta streaming: Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE HOCHFILZEN

1 BOE Tarjei NOR 0:00

2 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:05

3 yr SAMUELSSON Sebastian SWE 0:10

4 PONSILUOMA Martin SWE 0:18

5 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:19

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:27

7 DOLL Benedikt GER 0:31

8 b GIACOMEL Tommaso ITA 0:33

9 KUEHN Johannes GER 0:40

10 PERROT Eric FRA 0:44

11 BOE Johannes Thingnes NOR 0:47

12 HOFER Lukas ITA 0:54

13 JACQUELIN Emilien FRA 0:56

14 STROEMSHEIM Endre NOR 1:03

15 STRELOW Justus GER 1:09

16 BIONAZ Didier ITA 1:13

17 SOERUM Vebjoern NOR 1:14

18 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:22

19 KOMATZ David AUT 1:22

20 GUIGONNAT Antonin FRA 1:24

21 CLAUDE Florent BEL 1:25

22 FAK Jakov SLO 1:28

23 KRCMAR Michal CZE 1:30

24 VIDMAR Anton SLO 1:32

25 BURKHALTER Joscha SUI 1:35

26 ZOBEL David GER 1:37

27 MUKHIN Alexandr KAZ 1:37

28 LANGER Thierry BEL 1:39

29 LEITNER Felix AUT 1:40

30 STALDER Sebastian SUI 1:42

31 REES Roman GER 1:47

32 PLANKO Lovro SLO 1:51

33 VACLAVIK Adam CZE 1:53

34 NAWRATH Philipp GER 1:54

35 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:57

36 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:59

37 DOVZAN Miha SLO 1:59

38 BIRKENTALS Renars LAT 2:02

39 INVENIUS Otto FIN 2:02

40 COLTEA George ROU 2:05

41 BROWN Jake USA 2:05

42 MARECEK Jonas CZE 2:06

43 ZENI Elia ITA 2:07

44 RUNNALLS Adam CAN 2:10

45 CLAUDE Fabien FRA 2:15

46 MAGAZEEV Pavel MDA 2:17

47 DUDCHENKO Anton UKR 2:17

48 RANTA Jaakko FIN 2:17

49 STVRTECKY Jakub CZE 2:19

50 BUTA George ROU 2:23

51 FINELLO Jeremy SUI 2:24

52 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:26

53 GOW Christian CAN 2:29

54 SINAPOV Anton BUL 2:31

55 BRANDT Oskar SWE 2:32

56 CLAUDE Emilien FRA 2:32

57 ILIEV Vladimir BUL 2:33

58 STROLIA Vytautas LTU 2:35

59 SIIMER Kristo EST 2:38

60 ZAWOL Marcin POL 2:41

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE HOCHFILZEN

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:00

2 b OEBERG Elvira SWE 0:05

3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:20

4 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:20

5 VITTOZZI Lisa ITA 0:24

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:40

7 SIMON Julia FRA 0:44

8 LAMPIC Anamarija SLO 0:54

9 MAGNUSSON Anna SWE 0:55

10 JISLOVA Jessica CZE 0:58

11 GANDLER Anna AUT 1:00

12 LIE Lotte BEL 1:04

13 JUPPE Anna AUT 1:07

14 VOIGT Vanessa GER 1:12

15 yr JEANMONNOT Lou FRA 1:13

16 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:16

17 BRORSSON Mona SWE 1:20

18 MINKKINEN Suvi FIN 1:24

19 SKOGAN Marit Ishol NOR 1:25

20 OEBERG Hanna SWE 1:27

21 GUIGONNAT Gilonne FRA 1:29

22 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:32

23 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1:35

24 DIMITROVA Valentina BUL 1:38

25 SCHNEIDER Sophia GER 1:38

26 WIERER Dorothea ITA 1:40

27 JOHANSSON Tilda SWE 1:41

28 KLEMENCIC Polona SLO 1:43

29 CHARVATOVA Lucie CZE 1:45

30 PERSSON Linn SWE 1:46

31 TOMINGAS Tuuli EST 1:50

32 GASPARIN Elisa SUI 1:51

33 GROTIAN Selina GER 1:52

34 ANDERSSON Sara SWE 1:52

35 VIROLAINEN Daria FIN 1:54

36 STEINER Tamara AUT 1:54

37 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1:57

38 DZHIMA Yuliia UKR 1:58

39 GASPARIN Aita SUI 2:00

40 CHAUVEAU Sophie FRA 2:00

41 HAUSER Lisa Theresa AUT 2:00

42 ARNEKLEIV Juni NOR 2:01

43 HETTICH-WALZ Janina GER 2:03

44 SIDOROWICZ Natalia POL 2:04

45 JAKIELA Joanna POL 2:05

46 TRABUCCHI Beatrice ITA 2:05

47 DAVIDOVA Marketa CZE 2:09

48 CHEVALIER Chloe FRA 2:10

49 IRWIN Deedra USA 2:13

50 VOLKEN Flurina SUI 2:13

51 PETRENKO Iryna UKR 2:25

52 MAKA Anna POL 2:27

53 REPINC Lena SLO 2:31

54 STREMOUS Alina MDA 2:33

55 COMOLA Samuela ITA 2:34

56 KAPUSTOVA Ema SVK 2:39

57 KRYVONOS Anna UKR 2:41

58 OBERTHALER Kristina AUT 2:41

59 REMENOVA Maria SVK 2:41

60 WEIDEL Anna GER 2:45

Foto: Federico Angiolini