LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Hochfilzen 2023 in DIRETTA: Vittozzi punta il podio, Wierer per la rimonta

Buon pomeriggio amiche ed amici e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile, gara valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon in corso di svolgimento a Hochfilzen (Austria). Dopo la sprint disputata nella giornata di ieri, quest’oggi si assisterà alla consueta prova sui 10 km e quattro poligoni che si basa sui distacchi accumulati. Vittozzi sogna in grande, le prime cinque partiranno racchiuse in meno di venticinque secondi.

Nella sprint di ieri si è imposta una scatenata Tandrevold, che è stata perfetta al poligono e molto consistente sugli sci. La norvegese partirà con un vantaggio di 5″ su Elvira Oeberg, molto convincente nel fondo e con percentuali ritrovate in piazzola. Partiranno insieme dopo 20″ la francese Justine Braisaz e la svizzera Lena Haecki-Gross, entrambe autrici di un errore nella sprint di ieri e tandem interessante che proverà ad avvicinarsi alle due di testa nel corso del primo giro. Aprirà il cancelletto per quinta Lisa Vittozzi, perfetta al poligono ieri e apparsa in netta ripresa sugli sci rispetto allo scorso fine settimana. La sappadina, che ha 24″ da recuperare sulla testa, chiuderà il gruppo di coloro che presumibilmente si giocheranno podio e vittoria. Per Vittozzi sarà fondamentale trovare lo zero al primo poligono, per poi magari trovare il treno sugli sci di una delle quattro davanti che potrebbe sbagliare.

Dopo l’azzurra si apre un gap di 16″ prima di veder partire la norvegese Karoline Knotten, ieri impressionante sugli sci ma fallosa in piazzola (+44″). Praticamente con lei scatterà Julia Simon (+44″), e questo potrebbe essere una coppia da monitorare durante i dieci chilometri. Da relativamente lontano ci sarà da seguire la gara della tedesca Vanessa Voigt (+1’11”) ma soprattutto della francese Lou Jeanmonnot (+1’13”), che quest’oggi indosserà il pettorale giallo. Andando ancora più indietro proverà la grande rimonta Hanna Oeberg (+1’27”), che partirà poco prima della seconda italiana. Dorothea Wierer aprirà il cancelletto per ventiseiesima e con un distacco di 1’40” dalla testa l’obiettivo potrebbe essere l’ingresso in top-10. Saranno della partita altre due italiane: per la prima volta in carriera ci sarà in un inseguimento Beatrice Trabucchi (+2’05”), che proverà a raccogliere i primi punti nel massimo circuito; ieri Samuela Comola si è salvata per un pelo (55ma) e con 2’34” da recuperare anche entrare in zona punti sarà complesso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile sui 10km, gara valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon in corso di svolgimento a Hochfilzen (Austria). Grande bagarre davanti, con una Lisa Vittozzi in crescita di condizione che sogna di tornare sul podio. Si parte alle 14.45, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

