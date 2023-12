Basket, le migliori italiane della 13a giornata di A1. Rae Lin D’Alie, tripla doppia storica

Una notizia sopra tutte risalta per quel che riguarda il contingente italiano della 13a giornata di Serie A1 2023-2024. Prima di andare a scoprirla, però, è da rimarcare un fattore: non verrà qui contata Campobasso-Virtus Bologna perché, invece che il 23 dicembre, questa partita ha avuto luogo il 16 novembre. Sono dunque cinque gli incontri campione.

Per quel che riguarda la citata notizia, questa è inevitabilmente legata alla tripla doppia realizzata da Rae Lin D’Alie nella vittoria di San Martino di Lupari per 80-98 contro Sassari. Per la giocatrice dell’Alama, ormai sicurezza ed esperienza al servizio dell’A1, 17 punti con 5/11 da due, 2/5 da tre, 1/1 in lunetta, 10 rimbalzi e 15 assist. Per lei si tratta della terza volta in Italia: nelle altre due occasioni ci era riuscita in A2, a Salerno (dove ha iniziato la sua parabola tricolore) e a Crema rispettivamente. Di fronte a una simile performance, anche i 15 punti di una pur importantissima Anastasia Conte e i vani 13 di Sara Toffolo dall’altra parte (a supporto di un’altra performance spaventosa, i 33 punti di Ivana Raca, con l’ala-centro serba che toglie così a D’Alie il ruolo di MVP assoluta del turno perché è un 43 contro 36) quasi scompaiono. E del resto questa tripla doppia non arriva dal nulla, perché D’Alie ha dimostrato ampiamente, nel corso degli anni, di valere quella Serie A1 che ha cercato e poi conquistato di forza, a suon di prestazioni e di fiducia nei suoi confronti, soprattutto nelle ultime stagioni.

Non va troppo lontana dall’identico obiettivo Matilde Villa: per la classe 2004 si tratta dell’aver illuminato il PalaTiziano di Roma trascinando la Reyer Venezia alla vittoria sulla Oxygen: 12 punti, 7 rimbalzi e 7 assist il bottino del futuro che è già presente del basket tricolore. Sfiora la doppia doppia Lorela Cubaj (8 punti e 9 rimbalzi), ed in generale è chiaro che nell’Umana ci sono tantissime frecce all’arco, ragion per cui al momento il club lagunare è ancora imbattuto tra campionato ed EuroCup, in cui assomma un record di 19-0.

Tutto fin troppo facile per il Famila Schio in casa contro Milano nell’attesa della supersfida contro Bologna. Tra le varie buone notizie c’è quella di Costanza Verona che sembra davvero aver ritrovato ritmo ben al di là dei 18 punti e del 19 di valutazione messo insieme. In generale, buona la prova del blocco azzurro, fatto abbastanza inevitabile con il punteggio di 84-58 maturato. Due destini diversi in Geas Sesto San Giovanni-RMB Brixia Basket: Valeria Trucco segna abbastanza (11 punti), ma ancor più è solida (5 punti e 5 rimbalzi) e porta alla sua squadra la vittoria, mentre non basta dall’altra parte il contributo (anche) di Carlotta Zanardi con 15, 4 e 6. Infine, sono Laura Spreafico (11-5-3) e Silvia Pastrello (8-8) a creare varie delle premesse della vittoria di Ragusa contro Battipaglia.

Foto: Beatrice Corronis / LegaBasket Femminile LBF

