Basket, i migliori italiani della 13a giornata di Serie A: esordio col botto di Nico Mannion a Varese, Alessandro Gentile e Tessitori oltre quota 20 punti

Penultima giornata dell’anno solare 2023 per la Serie A di basket, con il tredicesimo turno andato in scena tra sabato 23 dicembre e ieri domenica 24 dicembre vigilia di Natale. I giocatori italiani hanno ben figurato, trascinando spesso le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprirli quindi insieme.

7 punti di Alessandro Zanelli e 5 di Andrea Mezzanotte nel colpo esterno di Treviso a Tortona (68-82) costato l’esonero per coach Marco Ramondino sulla panchina della Bertram a cui non sono bastati i 12 punti di Tommaso Baldasso. Serve un overtime alla Givova Scafati per piegare la resistenza della Happy Casa Brindisi (98-103) con 21 punti di Alessandro Gentile ed 11 di capitan Riccardo Rossato, mentre per i brindisini 11 punti di Eric Lombardi. La Dolomiti Energia Trentino prevale sulla GeVi Napoli (101-94) e centra la qualificazione aritmetica alla Final Eight di Coppa Italia grazie ai 16 punti di un Davide Alviti in grande spolvero e gli 11 di un altrettanto efficace Paul Biligha – 7 punti di Giovanni De Nicolao tra i partenopei.

Amedeo Tessitori sigla ben 21 punti nel successo della Reyer Venezia contro la Germani Brescia (86-71), con il contributo anche di Davide Casarin (12 punti) ed Andrea De Nicolao (11) mentre per la Leonessa 16 punti di un mai domo Amedeo Della Valle. La Virtus Bologna espugna Pistoia battendo l’Estra (70-91) con 19 punti di capitan Marco Belinelli e 17 di Daniel Hackett – 5 punti per Gianluca Della Rosa tra i toscani. L’Openjobmetis Varese fa saltare il fattore campo a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto (81-88) con la prestazione monstre di Nico Mannion autore di ben 26 punti di cui 21 solo nel quarto conclusivo, insieme ai 12 di Matteo Librizzi – 16 punti equamente divisi tra Andrea Cinciarini e Leonardo Totè tra le fila dei marchigiani.

L’Unahotels Reggio Emilia non trema in casa contro la Dinamo Sassari (77-59) conquistando il pass per la Coppa Italia con 8 punti di Sasha Grant e 6 di Lorenzo Uglietti, mentre per il Banco di Sardegna 8 punti di Alessandro Cappelletti. Nell’unico match disputato alla vigilia di Natale l’Olimpia Milano prevale sulla Vanoli Cremona (74-51) con nove punti di Nicolò Melli e 8 di Stefano Tonut e Diego Flaccadori.

Credit: Ciamillo

