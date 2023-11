Sport in tv oggi (sabato 4 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 4 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con Sprint Shootout e Sprint Race del GP di San Paolo per la F1, ma anche con la 8 Ore del Bahrain per il WEC. Da seguire con grande attenzione gli Europei di judo e gli Europei di ciclocross, oltre alle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle WTA Finals.

In programma anche la Champions League di ciclismo su pista, il terzo giro dei tornei di golf della settimana, il Grand Prix de France per il pattinaggio artistico e un’abbuffata di campionati nazionali con calcio, basket, volley, pallanuoto, rugby, calcio a 5 e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 4 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 4 novembre

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – KL Masters Malaysia Super 100 (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 CRICKET (Mondiali) – Nuova Zelanda-Pakistan (diretta streaming su Yupp Tv)

08.00 GOLF – Challenge Tour Grand Final, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.00)

09.30 CRICKET (Mondiali) – Inghilterra-Australia (diretta streaming su Yupp Tv)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – HYLO Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 JUDO (Europei) – Turni preliminari 63 kg, 70 kg femminili; 73 kg, 81 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)

12.00 WEC – 8 Ore del Bahrain, gara (diretta tv su Eurosport 2, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Pomigliano-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

13.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free program femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

13.30 CICLOCROSS (Europei) – Under 23 maschile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League) – Fulham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Modena (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Brescia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Como (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Venezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Bulls (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS – Masters 1000 Parigi-Bercy, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Mogliano-Emilia (diretta streaming su DAZN)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Plebiscito Padova-ANO Glyfadas (diretta streaming sul canale della LEN)

15.00 CICLOCROSS (Europei) – Elite femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 F1 – GP San Paolo, Sprint Shootout (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 19.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 19.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – WWT Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.35; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

15.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Milan (diretta streaming su DAZN)

15.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free dance (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Colonia-Augsburg, Friburgo-Borussia Moenchengladbach, Hoffenheim-Bayer Leverkusen, Mainz-Lipsia, Union Berlino-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League) – Manchester City-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Everton-Brighton (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League) – Tre partite: Brentford-West Ham, Burnley-Crystal Palace, Sheffield United-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Tre partite: Active Network-Sala Consilina, Mantova-Verona, Roma-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 JUDO (Europei) – Final Block 63 kg, 70 kg femminili; 73 kg, 81 kg maschili (diretta streaming su Judo Tv)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Saracens-Leicester Tigers (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Palermo (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Triestina (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Picerno (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heracles-PSV (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 CALCIO (Liga portoghese) – Chaves-Benfica (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Lens (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Scandicci (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.02 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free program maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+)

17.30 CICLISMO SU PISTA – Champions League (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 18.30; diretta streaming integrale su Rai Play Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.30)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Phoenix Suns (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Virtus Bologna-Milano (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Cisterna-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Sant Andreu (diretta streaming sul canale della LEN)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Terrassa-Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming sul canale della LEN)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Casalgrande Padana, Salerno-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Dosson-Ciampino (diretta streaming su Futsal Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Due partite: Excelsior-AZ Alkmaar, Waalwijk-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (EuroCup) – Spandau-Trieste (diretta streaming sul canale della LEN)

19.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Grand Prix de France, free coppie (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

19.30 SHORT TRACK – 4 Continents (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.30 TIMBERSPORTS – Mondiali a squadre (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Sassari (diretta streaming su LBF)

19.30 F1 – GP San Paolo, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 21.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 21.30)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Edmonton Oilers-Nashville Predators (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Napoli-Cosenza (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Feldi Eboli-Genzano (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Pesaro-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Faenza-Battipaglia, Roma-Ragusa, San Giovanni-Campobasso (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Pinerolo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bergamo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Udinese (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Foggia-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Lilla (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Copa Libertadores, Finale) – Boca Juniors-Fluminense (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 BOXE – UE Superleggeri: Metonyekpon-Ouizza (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 TENNIS – WTA Finals (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Rai Play 3, supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

Foto: Lapresse