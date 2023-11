LIVE Judo, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si gioca l’asso Manuel Lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier. L’Italia schiera 17 atleti in una rassegna continentale che assegna punteggio pieno (700 punti ai vincitori) valevole per il primo periodo di qualificazione nel ranking olimpico per Parigi 2024. Giornata nera, ieri, per la spedizione italiana che non è riuscita a salire sul podio, andando al di sotto delle aspettative della vigilia. Oggi si assegnano 4 titoli e sono sei gli azzurri in gara.

Sorteggio da incubo nei -63 kg per la diciottenne Savita Russo, inserita nell’ottavo della prima testa di serie Fazliu e nel quarto della leggenda transalpina Clarisse Agbegnenou, mentre è andata sicuramente meglio a Flavia Favorini con un primo turno abbordabile ed un ottavo con la portoghese Timo. Strada in salita nei -70 kg per Irene Pedrotti, abbinata alla danese Olsen con in vista un ottavo complicatissimo contro la n.3 al mondo Polleres

Avvio non banale nei -73 kg per il vice-campione del mondo Manuel Lombardo, abbinato all’insidioso bulgaro Hristov per incrociare agli ottavi uno tra il francese Gaba ed il kosovaro Gjakova. Più avanti potrebbe profilarsi un quarto con il moldavo Pelivan ed una semifinale con l’azero Heydarov o il tedesco Wandtke. Più abbordabili forse i primi turni di Giovanni Esposito fino ad un eventuale ottavo con Cases Roca o Butbul. Buon sorteggio tutto sommato nei -81 kg per Antonio Esposito, con un possibile ottavo contro l’olandese De Wit per raggiungere ai quarti il campione belga Casse.

Si parte alle ore 11.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: IJF