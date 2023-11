Sport in tv oggi (sabato 11 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 11 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Malesia per la MotoGP. L’Italia del tennis sogna la grande impresa nella semifinale della Billie Jean King Cup e si concludono i tornei maschili della settimana alla vigilia delle ATP Finals. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte con la discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia e lo slalom femminile a Levi, a Genova spazio al nuoto con il Trofeo Nico Sapio.

Da seguire anche la Coppa del Mondo di speed skating, il Grand Prix di pattinaggio artistico e l’inizio della Coppa del Mondo di scherma, oltre all’impegno della Benetton nella URC di rugby e ai terzi giri dei tornei di golf. Proseguono i Mondiali di trampolino elastico, riflettori accesi a Verona per Fieracavalli (con l’annessa tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli) e ci sarà da divertirsi con l’abbuffata dei campionati nazionali di calcio, volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano, calcio a 5.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

Sabato 11 novembre

01.40 MOTO3 – GP Malesia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Corea Masters (diretta streaming su BWF Tv)

02.25 MOTO2 – GP Malesia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.10 MOTOGP – GP Malesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.50 MOTO3 – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 CRICKET (Mondiali) – Australia-Bangladesh (diretta streaming su Yupp Tv)

06.45 MOTO2 – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 SNOOKER – International Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

07.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – 500 metri donne, 1500 metri uomini, 1500 metri donne, team pursuit uomini/donne (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

07.37 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free dance (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.00 MOTOGP – GP Malesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Nedbank Golf Challenge, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

08.00 SCHERMA – Coppa del Mondo fioretto, tabellone maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 CRICKET (Mondiali) – Inghilterra-Pakistan (diretta streaming su Yupp Tv)

09.37 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free program femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Levi, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 TENNIS – Billie Jean King Cup, semifinale: Italia-Slovenia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 SCHERMA – Coppa del Mondo sciabola, tabellone maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA – Coppa del Mondo spada, tabellone femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA – Coppa del Mondo spada, tabellone maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VELA – Europei 49er, 49er FX, Nacra 17 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Max fino alle ore 14.00 e a seguire su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free program maschile (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Napoli (diretta streaming su DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Levi, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TRAMPOLINO ELASTICO – Mondiali, semifinali maschili/femminili (diretta streaming su All Gymnastics Tv)

13.30 HOCKEY GHIACCIO (torneo internazionale) – Italia-Ucraina (non è prevista diretta tv/streaming)

13.40 CICLOCROSS – Superprestige a Niel, gara femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 TENNIS – ATP 250 Sòfia, finale: Draper-Mannarino (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, Tennis Tv, SuperTenniX)

14.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Cup of China, free program coppie (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 SNOOKER – International Championship, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Como (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Bari (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Pisa (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Emilia-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Serie A) – Fiamme Oro-Rugby Lyons (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Milan (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Bermuda Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 17.00)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Italservice Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Genova-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SAMBO – Mondiali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.10 CICLOCROSS – Superprestige a Niel, gara maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Como (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Hoffenheim, Bayern Monaco-Heidenheim, Darmstadt-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Trento-Cuneo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.50 EQUITAZIONE (Coppa del Mondo salto ostacoli) – Jumping Verona in Fieracavalli (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Burnley (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Crystal Palace-Everton, Manchester United-Luton Town (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Stormers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Posillipo-Salerno, Telimar-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – Billie Jean King Cup, semifinale: Repubblica Ceca-Canada (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

16.05 RUGBY (Premiership Rugby inglese) – Leicester Tigers-Harlequins (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Mantova (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 NUOTO – Trofeo Nico Sapio (diretta streaming su Rai Play 3)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 TENNIS – ATP 250 Metz, finale: Shevchenko-Humbert (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-PSG (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Verona-Roma (diretta streaming su Futsal Tv)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Distretti Ecologici Roma-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Chieri (diretta tv su RaiSportHD, diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Quattro partite: Carpi-Conversano, Cingoli-Merano, Sassari-Eppan, Secchia Rubiera-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Dossobuono-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Cosenza-Mantova, Fortitudo Pomezia-Came Dosson (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Pressano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande-Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bochum-Colonia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Granada-Getafe, Osasuna-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Atalanta Under 23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Champions League, Finale (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 19.30; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (European Cup) – Due partite: Brixen-Yalikavak, Swieqi-Salerno

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.15 PALLANUOTO (Serie A1) – Camogli-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Treviso (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Varese (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Trento-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Monza-Torino (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Francavilla-Casertana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Padova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Vitesse-Heerenveen (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Vitoria Guimaraes-Porto (diretta streaming su DAZN)

