LIVE Trevisan-Juvan, Italia-Slovenia BJK Cup 2023 in DIRETTA: primo singolare insidioso contro l’emergente classe 2000

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Trevisan-Juvan, primo singolare della semifinale della Billie Jean King Cup 2023 tra Italia e Slovenia. Per conquistare il primo punto di quest’incontro i due capitani, molto probabilmente, si affideranno a Martina Trevisan e Kaja Juvan, le due giocatrici che hanno trascinato le loro nazionali nei gironi di queste Finals.

In questa settimana Trevisan ha vinto entrambi gli incontri giocati. La toscana ha prima avuto la meglio, in rimonta, di Alize Cornet, 2-6, 6-2, 6-2, e poi ha superato la tedesca Eva Lys, 7-6 (6), 6-1. Il fil rouge di entrambi gli incontri è la fatica fatta dall’italiana, in apertura di partita, con il servizio, ingranando game dopo game. Grazie ai consigli di Tathiana Garbin Martina è riuscita a superare le difficoltà, instradando le azzurre verso il successo.

Anche Kaja Juvan ha vinto entrambe le partite giocate in questa competizione. La giocatrice slovena ha sconfitto prima la rientrante Tomljanovic per 6-4, 6-1, e poi ha dominato la kazaka Danilina con il punteggio di 6-1, 6-0. La tennista classe 2000 occupa la posizione numero 104 del ranking mondiale, anche se questa classifica non rispecchia il suo reale valore: Juvan, infatti, è in forte crescita, e quando è in giornata può essere molto pericolosa per chiunque.

La sfida tra Trevisan e Juvan andrà in scena alle 10.00 ed aprirà l'incontro tra Italia e Slovenia, prima semifinale della Billie Jean King Cup. Il match, così come tutto il tie, sarà visibile su Supertennis, mentre la copertura streaming è affidata a Supertennix.

