LIVE Nuoto, Nico Sapio 2023 in DIRETTA: tornano in vasca Benedetta Pilato, Ceccon e Quadarella! Ultimo assalto all’Europeo

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata di gare dell’edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Sport Village Sciorba di Genova. Si gareggia come da tradizione in vasca corta e si tratta dell’ultimo test in vista dei Campionati Europei di Otopeni in programma dal 5 al 10 dicembre, visto che i Campionati Assoluti di Riccione a fine mese saranno disputati in vasca da 50 metri. Il meeting ligure, dunque, è l’occasione per gli atleti che non sono già qualificati, per realizzare i tempi limite per la rassegna continentale in vasca da 25 metri. Ieri buone prestazioni di Mora, Quadarella, Pilato e Ceccon, i più attesi ma nessuno dei non qualificati è riuscito a staccare il pass per Otopeni (Fangio, Cusinato, Fresia si sono avvicinate e potrebbero aver conquistato la convocazione).

La sessione odierna sarà aperta dai 400 stile libero con Marco De Tullio, che ha vinto i 1500 ieri, Ciampi e Ragaini. Silvia Scalia è la più attesa nei 50 dorso donne, mentre nei 50 farfalla uomini sarà ancora in vasca Matteo Rivolta dopo il successo di ieri nei 100. Non sono attesi risultati di particolare rilievo nei 200 stile libero donne mentre nei 100 stile libero uomini al via Miressi, Conte Bonin, Zazzeri e un deplano che non sembra al meglio della condizione.

Simone Cerasuolo è il più atteso nei 50 rana uomini, mentre si preannuncia ancora grande battaglia nei 100 rana con in vasca Pilato, Angiolini, Carraro, Bottazzo e Castiglioni che è l’unica a non aver ancora strappato il pass per Otopeni. Nei 100 misti maschili marco orsi cercherà il pass per gli Europei dove in passato ha vinto anche l’oro, Elena Di Liddo ci proverà nei 100 farfalla donne, Razzetti e Carini, a seguire, se la vedranno nei 200 farfalla, mentre la sfida dei 200 dorso senza Margherita Panziera perde un po’ di significato. Nei 200 rana uomini attesa per la prova di Luca Pizzini, Sara Curtis e la vedrà con le specialiste Tarantino, Morini e Di Pietro nei 50 stile libero, poi gli attesi 100 dorso con Ceccon pronto a sfidare Mora, Rivolta, Michele Lamberti e Miressi. Razzetti torna in acqua alle 17:51 nei 400 misti insieme a Matteazzi, poi Cusinato va a caccia del pass europeo nei 200 misti e la chiusura è con i due 800 stile libero, con Simona Quadarella chiamata a confermare quanto di buono messo in mostra ieri nei 400.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata di gare dell’edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio in programma oggi e domani presso My Sport Village Sciorba di Genova: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 16.30 con la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!

