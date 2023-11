LIVE MotoGP, GP Malesia 2023 in DIRETTA: qualifiche nella notte, poi la Sprint Race

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Sepang assisteremo a un sabato particolarmente intenso in cui i piloti saranno chiamati a massimizzare la loro prestazione e, nello stesso tempo, lavorare nell’ottica della durata.

Tiene banco il duello mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’appuntamento con 13 lunghezze di margine sullo spagnolo. Martin si è esaltato in Thailandia ed è fermamente intenzionato a replicare su una pista che gradisce particolarmente. Tuttavia, anche Pecco in passato ha dimostrato di andar forte. Per questo la sfida sarà decisamente interessante.

Vedremo chi saprà inserirsi nella lotta. Marco Bezzecchi, terzo della classifica mondiale, vorrà far valere le sue qualità in sella alla Rossa del Mooney VR46 Racing Team. Il romagnolo si augura di avere meno problemi alla spalla, ricordando l’incidente in allenamento con annessa frattura alla clavicola sinistra. Da capire se Enea Bastianini saprà farsi valere con l’altra Ducati ufficiale, mentre Aprilia, KTM, Yamaha e Honda vorranno mostrare segnali di vitalità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint Race del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 in programma alle 03.10 italiane, a precedere le qualifiche (03.50), mentre la Sprint Race prenderà il via alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

