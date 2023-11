LIVE Trento-Piacenza, Superlega volley in DIRETTA: Lavia e Michieletto sfidano gli emiliani privi di Romanò

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Piacenza, match valido per la quarta giornata della SuperLega di volley maschile 2023-2024. A una settimana dall’assegnazione della Supercoppa Italiana il massimo Campionato nazionale torna in scena e ancora una volta sarà tempo di big match.

Destino simile per Trento e Piacenza che hanno fallito il primo obiettivo stagionale, fermandosi in semifinale nella Final Four di Supercoppa Italiana, rispettivamente contro Perugia e Civitanova. La Gas Sales Bluenergy al momento guida la classifica, a pari merito con Perugia, con 3 vittorie su 3 match disputati e 9 punti totali. I Gialloblù occupano invece il terzo posto con 3 successi, ma 7 punti totali a causa di due affermazioni al tie-break. Fino a pochi giorni fa gli emiliani sarebbero partiti con i favori del pronostico in questo match, purtroppo però Yuri Romanò è stato costretto a lasciare il campo in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana a causa di un infortunio al retto addominale, e anche stasera non potrà essere della partita. Queste due formazioni si sono affrontate ben 8 volte negli ultimi 12 mesi, con Piacenza capace di imporsi in 5 occasioni. Quello di stasera sarà un match molto delicato, in base al risultato Perugia potrebbe già avere l’occasione di prendere il largo in classifica. Saranno tanti i campioni in campo: Lavia, Sbertoli, Michieletto, Leal, Lucarelli, Brizard, Kozamernik, Simon, solo per citarne alcuni, lo spettacolo sarà assicurato!

