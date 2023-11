Sport in tv oggi (mercoledì 15 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 15 novembre: in programma il tennis con le ATP Finals, il calcio femminile con la Champions League, il volley con la SuperLega, il volley femminile con la Champions League e la Challenge Cup, il basket con la Champions League, l’EuroCup e la Europe Cup, e molto altro ancora.

Proseguiranno le Nitto ATP Finals di tennis: sia in singolare che in doppio giocherà il Gruppo Rosso e, non prima delle ore 14.30, scenderà in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz, che sarà opposto al russo Andrey Rublev, mentre non prima delle ore 21.00 si sfideranno il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev.

Per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, la prima prova cronometrata della discesa femminile si disputerà alle ore 11.45, con tredici azzurre iscritte, ed andrà in scena a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 15 novembre

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a prova discesa femminile Zermatt/Cervinia – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Tennis, ATP Finals: Rohan Bopanna/Matthew Ebden – Rinky Hijikata/Jason Kubler – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 14.30 Tennis, ATP Finals: Carlos Alcaraz – Andrey Rublev – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.50 Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Basket, EuroCup: BC Wolves-Venezia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Taranto-Perugia – VBTV

Non prima delle 18.30 Tennis, ATP Finals: Wesley Koolhof/Neal Skupski – Rajeev Ram/Joe Salisbury – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

18.45 Calcio femminile, Champions League: Bayern-Roma – DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Paris FC-Hacken – DAZN

19.00 Volley femminile, Champions League: Stoccarda-Conegliano – eurovolley.tv

19.00 Volley femminile, Champions League: Vasas Budapes-Scandicci – eurovolley.tv

19.30 Basket, Europe Cup: Gottingen-Varese – Youtube FIBA – The Basketball Channel

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Novara-Randaberg – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Basket, EuroCup: Trentino-Cluj-Napoca – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

20.30 Basket, Europe Cup: Brindisi-BC Kalev/Cramo – Youtube FIBA – The Basketball Channel

20.30 Basket, Champions League: Tortona-Igokea – DAZN

20.30 Volley, SuperLega: Modena-Padova – VBTV

20.30 Volley, SuperLega: Civitanova-Catania – VBTV

20.30 Volley, SuperLega: Piacenza-Cisterna – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Volley, SuperLega: Milano-Trentino – VBTV

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Israele-Svizzera – Sky Sport Calcio, Sky Go, Now

20.45 Calcio, amichevole: Belgio-Serbia – Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Calcio femminile, Champions League: Ajax-PSG – DAZN

21.00 Calcio femminile, Champions League: Real Madrid-Chelsea – DAZN

Non prima delle 21.00 Tennis, ATP Finals: Daniil Medvedev – Alexander Zverev – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

