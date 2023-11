Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv: orari, programma, streaming, ordine di gioco 15 novembre

Quarta giornata nel calendario delle ATP Finals 2023. Oggi, mercoledì 15 novembre, andranno in scena i secondi incontri del Gruppo Rosso in cui le emozioni non mancheranno sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino. Ricordiamo che i primi due del raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, incrociando gli altri due best player del Gruppo Verde, comprendente Jannik Sinner.

Non prima delle 14.30, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev si affronteranno e non si potranno fare calcoli. Lo spagnolo e il russo, sconfitti rispettivamente dal tedesco Alexander Zverev e dall’altro russo Daniil Medvedev, per rimanere in corsa devono assolutamente vincere. Alcaraz (n.2 del mondo) non è parso in grande condizione nella sfida contro Zverev. Tanti errori da parte del funambolo iberico. Si è detto un po’ stanco mentalmente Carlitos in conferenza stampa, ma servirà raschiare il barile per imporsi.

Lo stesso target è quello di Rublev, nettamente sconfitto dal suo amico fraterno Medvedev. Ci si aspettava un confronto più equilibrato tra i due russi, specie considerando il periodo di forma di Andrey. Tuttavia, Daniil ha trovato delle soluzioni che hanno messo in evidenza le criticità del gioco del suo connazionale. Ci si appresta a vivere in questo caso un match senza precedenti nel circuito e quindi interessante.

Dalle 21.00 la partita tra Medvedev e Zverev sarà importante per definire il primato del raggruppamento. Il moscovita parte favorito, per la continuità di rendimento dimostrata, ma se Sascha dovesse servire così bene come fatto contro Alcaraz non sarà semplice.

Di seguito il programma completo della quarta giornata delle ATP Finals 2023. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; previste inoltre la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 di Alcaraz-Rublev e la differita su SuperTennis di Medvedev-Zverev alle 23:00. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale per i match di singolare, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Mercoledì 15 novembre

Ore 12.00 [3] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [8] Rinky Hijikata / Jason Kubler

Non prima delle ore 14.30 [2] Carlos Alcaraz vs [5] Andrey Rublev

Non prima delle ore 18.30 [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs [6] Rajeev Ram / Joe Salisbury

Non prima delle ore 21.00 [3] Daniil Medvedev vs [7] Alexander Zverev

PROGRAMMA ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (Alcaraz-Rublev), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: RaiPlay (Alcaraz-Rublev), SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Differita: SuperTennis (Medvedev-Zverev)

Foto: LaPresse