LIVE Bayern Monaco-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: esordio complicato in Germania

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Bayern Monaco–Roma, sfida valevole per la prima giornata del gruppo C della Women’s Champions League 2023-2024. Esordio dall’alto coefficiente di difficoltà per le ragazze di Alessandro Spugna, le quali saranno di scena in Baviera contro la temibile formazione tedesca che, insieme a Ajax e PSG, formano un girone di assoluto livello.

Le campionesse d’Italia in carica hanno iniziato la stagione come meglio non potevano. Nelle prime dieci partite dell’anno, Elisa Bartoli e compagne si sono sempre imposte tra campionato e coppa, portandosi in prima posizione nella classifica di Serie A e qualificandosi per la seconda volta consecutiva alla fase a gironi della rassegna continentale in virtù del successo nel doppio confronto con le ucraine del Vorskla Poltava.

L’avversario delle giallorosse, il Bayern Monaco, è una solida realtà nelle competizioni europee. Nelle ultime cinque edizioni della Champions League, le teutoniche hanno sempre superato il taglio dei gironi, approdando quantomeno ai quarti di finale. Le bavaresi sono in testa alla Bundesliga, frutto di cinque vittorie e due pareggi, mentre quello di oggi sarà il primo impegno continentale della stagione.

La sfida tra Bayern Monaco e Roma, il cui via è programmato per le 18.45 al Bayern Campus di Monaco di Baviera, sarà visibile in streaming su DAZN

