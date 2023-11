LIVE Stoccarda-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per le venete

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata della pool D di Champions League femminile di pallavolo tra la MTV Allkianz Stoccarda e la Carraro Imoco Conegliano. Le venete affrontano la prima trasferta della stagione andando a far visita alla formazione che nelle ultime due stagioni ha conquistato il titolo di campione di Germania e che qualche settimana fa ha vinto la Suopercoppa battendo in finale il Palmberg Schweriner.

E’ una Conegliano col vento in poppa, quella che si appresta ad affrontare una trasferta che presenta non poche difficoltà. La squadra veneta ha solo vinto fino a questo momento in stagione, confermandosi al momento la formazione più solida e forte del campionato italiano. Quello di Stoccarda è un altro test probante per la compagine di Santarelli che non si potrà permettere di fare esperimenti visto il valore dell’avversario. Al debutto Conegliano ha ottenuto un facile successo (3-0) contro le belghe dell’Asterix Avo Beveren.

Lo Stoccarda, invece, ha iniziato con una sconfitta più che onorevole, dopo cinque set, sul campo delle polacche del Rysice Rzeszow e vuole creare più di un grattacapo alle campionesse d’Italia. La squadra tedesca schiera in cabina di regia una conoscenza del campionato italiano, l’alzatrice della nazionale olandese Britt Bongaerts che lo scorso anno giocava a Perugia, mentre l’opposta è la statunitense Krystal Rivers, arrivata in Europa a Beziers nel 2017 e poi, dopo un’esperienza nelle Filippine, approdata a Stoccarda dove gioca da cinque anni.

In banda gioca una atleta molto conosciuta in Italia, Maria Segura, spagnola, 31 anni, con un passato a Olbia, Trento, Monza, Cuneo e Brescia prima di mettere le radici a Stoccarda dove è già al quarto anno, in diagonale con un’altra ex “italiana”, la schiacciatrice olandese Jolien Knollema che fino allo scorso anno vestiva la maglia de Il Bisonte Firenze e da questa stagione si è trasferita a Stoccarda. Le centrali sono la tedesca Monique Strubbe, arrivata quest’anno dal Dresdner SC e un’altra olandese, Eline Timmermann, già al terzo anno in forza alla squadra tedesca. Il libero è la finlandese Roosa Koskelo, ormai al settimo anno in forza allo Stoccarda.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della seconda giornata della pool D di Champions League femminile di pallavolo tra la MTV Allkianz Stoccarda e la Carraro Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 19.00!

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera