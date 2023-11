LIVE Vasas Budapest-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: le toscane cercano il colpo in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Scandicci ha vinto il match inaugurale contro il Maritsa Plodvid e, al momento, occupa il primo posto nella Pool B a pari merito con l’Eczacibasi. La formazione di coach Barbolini occupa il terzo posto in Campionato con 5 successi, ma anche con 2 sconfitte importanti contro Milano e Conegliano. Il Vasas Obuda ha perso il match inaugurale contro l’Eczacibasi e di conseguenza occupa l’ultima posizione nel gruppo B, la formazione ungherese occupa il primo posto nella serie A ungherese, ma sulla carta è una formazione ampiamente alla portata di Antropova e compagne. Si tratta del primo scontro diretto ufficiale tra queste due formazioni, Scandicci non può permettersi di sbagliare se vorrà lottare per il la leadership del girone, questa infatti dipenderà esclusivamente dalle due sfide contro la corazzata dell’Eczacibasi. In Europa Barmolini può permettersi di schierare in campo tutte le straniere a disposizione senza vincoli di italiane, al massimo delle sue possibilità la formazione toscana ha un potenziale enorme.

