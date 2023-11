LIVE Alcaraz-Rublev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: scontro diretto per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Rublev, secondo incontro delle Nitto ATP Finals 2023. Nella sessione diurna della quarta giornata del Master di fine anno va in scena uno scontro diretto per rimanere in corsa nel gruppo verde. Quest’oggi infatti si sfideranno i due sconfitti del primo giro di partite, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev.

Il numero 2 del mondo all’esordio è stato rimontato da Alexander Zverev. Il tedesco, dopo aver perso il primo set 7-6, ha ribaltato l’incontro vincendo i restanti parziali per 6-3, 6-4. Lo spagnolo ha perso così la prima partita della sua carriera alle Finals ed il terzo incontro consecutivo: il campione di Wimbledon è stato eliminato agli ottavi di Shanghai contro Dimitrov, al primo turno di Bercy da Safiullin.

Nella prima partita di quest’edizione Rublev è stato protagonista del derby russo con Daniil Medvedev. Il numero 5 del mondo non è riuscito nell’impresa di battere l’amico e connazionale, venendo sconfitto per 6-4, 6-2. Il russo è riuscito a fare partita pari per circa un set, prima di alzare bandiera bianca. Il sovietico è arrivato a questo torneo in una grande condizione di forma, come dimostra la semifinale raggiunta a Parigi Bercy, sconfitto in tre set da Djokovic.

Quello odierno sarà il primo incontro ufficiale tra i due giocatori, i quali si sono affrontati lo scorso anno nell’esibizione di Abu Dhabi: in quell’occasione si impose nettamente il russo per 6-2, 6-1. La partita tra Rublev ed Alcaraz andrà in scena al PaliAlpitur di Torino alle 14.30, e sarà visibile su Sky Sport Tennis. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Rublev-Alcaraz a partire dalle 14.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

